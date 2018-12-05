В Москве к Новому году оборудуют около 40 площадок для запуска фейерверков

Праздничный салют во время празднования Нового года. Архивное фото

Праздничный салют во время празднования Нового года. Архивное фото

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Почти 40 площадок в разных округах оборудуют в Москве для запуска новогодних фейерверков, на этих площадках будут усилены меры противопожарной безопасности, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В городе определены специальные места — 38 площадок, где будут проводиться фейерверки", — сказал Бирюков в среду на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Глава комплекса городского хозяйства поручил службам города полностью обустроить площадки, привести в порядок все указанные объекты и проверить все системы противопожарной безопасности.

"Необходимо проработать все вопросы, связанные с противопожарной безопасностью. Еще раз просмотреть состояние всех систем пожарной безопасности. Профилактическая работа должна быть принципиальной", — подчеркнул вице-мэр.

Кроме этого, начиная с 20-х чисел декабря в городе начнутся новогодние елки, которые будут проходить не только в Кремле, но и других местах.

"В Москву приедут дети со всей страны. Поэтому в местах проведения праздничных мероприятий, в школах, на катках и на других объектах — вопросы безопасности являются одними из приоритетных", — подчеркнул заммэра.