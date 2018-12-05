В Поморье в рамках пилотного проекта будут созданы профильные сельхозклассы

АРХАНГЕЛЬСК, 5 дек — РИА новости. Поморье вошло в число пилотных регионов, где будут созданы профильные сельскохозяйственные классы, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области со ссылкой на заявление главы региона Игоря Орлова.

" Благодаря активному взаимодействию с Российской академией наук Архангельская область вошла в число восьми регионов, попавших в пилотный проект. Наш край имеет потенциал для развития сельского хозяйства, в первую очередь молочного животноводства, в регионе есть мощные современные аграрные предприятия, которым нужны перспективные кадры, поэтому уже с малых лет необходимо помогать школьникам сориентироваться в выборе будущей профессии и готовить квалифицированную смену", — сказал Игорь Орлов.

Проект инициирован Российской академией наук и поддержан министерством просвещения РФ. Участниками проекта стали Архангельская, Тамбовская, Воронежская, Нижегородская, Саратовская, Новосибирская области и Алтайский край.

Площадкой для реализации проекта в Поморье выбран Вельский район — лидер по уровню развития сельхозпроизводства. Там сосредоточены такие крупные сельскохозяйственные предприятия, как агрофирма "Вельская" с Хорошевским коневодческим комплексом, одно из лучших сельхозпредприятий области АО "Важское", ООО "Пежма", Вельский сельскохозяйственный техникум.

В сообщении отмечается, что школы, где будут созданы сельскохозяйственные классы, предполагается оснастить лабораториями, теплицами, возможно, сельскохозяйственной техникой.

Планируется, что в 2019 году на оснащение школ из федерального бюджета будет выделен грант на отдельные виды работ. Далее реализация проекта будет вестись в рамках национального проекта "Образование". Напомним, одна из задач нацпроекта — формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на их самоопределение и профессиональную ориентацию.

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