Единороссы проверят продавцов пиротехники в преддверии праздников

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. "Народный контроль" "Единой России" до конца года проведет мониторинг точек реализации пиротехники во всех регионах, сообщает пресс-служба партии.

Старт акции по мониторингу точек продаж фейерверков, петард и другой пиротехнической продукции дан в преддверии новогодних и рождественских праздников. Мероприятия общественного контроля "Фейерверк 2019" будут проводиться до конца декабря, а итоги мониторинга подведут в конце месяца.

"Информация о выявленных нарушениях будет в оперативном режиме направляться в МЧС РФ, Роспотребнадзор и ГП РФ", — приводятся в пресс-релизе слова координатора партпроекта Анны Кувычко.

"Наши активисты будут проверять наличие сертификата соответствия на пиротехнические изделия, срок годности, условия хранения, расположение торговой точки внутри здания, соблюдение требований противопожарной безопасности, а также выдачу инструкций по применению приобретаемого товара. Наша задача, чтобы потребитель, решивший приобрести новогодний фейерверк, был уверен в его качестве. Следующий шаг в обеспечении безопасности уже за теми, кто будет применять пиротехнику", — подчеркнула она.

В свою очередь глава общественного совета "Народного контроля" Максим Протасов отметил, что сегодня редкий праздник обходится без петард или фейерверков, поэтому в преддверии Нового года особое внимание стоит уделить качеству пиротехники.

"Активистами партпроекта "Народный контроль" вместе с экспертами в области пожарной безопасности был разработан алгоритм проведения мониторинга пиротехнических изделий. Работа общественников и активистов в канун праздников позволит оперативно выявить и ликвидировать какие-либо нарушения, привлечь внимание потребителей к вопросам безопасности при покупке и использовании техники", — сказал Протасов.