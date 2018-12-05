Год волонтера в Алтайском крае закроют образовательными программами

БАРНАУЛ, 5 дек — РИА Новости. В Алтайском крае 7 декабря подведут итоги Года добровольца (волонтера) и проведут образовательные программы сразу на шести площадках, сообщает пресс-центр правительства Алтайского края.

Добровольцам расскажут о "волонтерстве Победы", спортивном, школьном, медицинском волонтерстве, а также в сферах культуры и поиска пропавших людей. Кроме того, всех желающих познакомят с одной из лучших в России волонтерских практик — движением "Снежный десант", говорится в сообщении.

Традиции добровольчества в Алтайском крае очень сильны, отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Для поддержки добровольчества в регионе в 2017 году создали ресурсный центр. "Ему еще предстоит период становления, но то, что уже делается, дает свои положительные результаты", — цитирует главу региона пресс-служба краевого правительства.

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