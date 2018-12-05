Ведущий "России 1" объяснил, почему выгнал украинского эксперта

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Телеведущий Евгений Попов в своем Instagram рассказал, почему выгнал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" украинского политолога Максима Яли.

По его словам, эксперт, пытаясь доказать "неминуемость российской агрессии на Украину", позволил себе сомнительные утверждения. Ведущий спросил у него об источниках информации, но получил в ответ популярные в провластном украинском экспертном сообществе "по некоторым данным" или "по данным специалистов".

После этого ведущий сказал Яли, что, "по некоторым данным", его зовут Игорь, чтобы продемонстрировать ничтожность аргументации. При этом, по его словам, все тогда прошло мирно и интеллигентно, без оскорблений.

"Как видим, Максим решил иначе", — отметил Попов, рассказав, что на сей раз оппонент решил в ответ за прошлый спор назвать его другим именем, за что был немедленно удален.

"К хамству у нас в студии – нулевая толерантность. Здоровая ирония и юмор – приветствуются", — заключил Попов.

Перепалка в эфире

Выступая, Яли говорил о якобы вмешательстве России в ситуацию на Украине. Приводя один из "доводов", он обратился к Попову и назвал его чужим именем.

"Специально для вас, Афанасий, повторяю…", — сказал он.

Попову не понравилось обращение политолога.

"Подменчик"

"Как вы меня назвали?" — переспросил он несколько раз.

Журналист позже рассказал РИА Новости о своем видении случившегося.

Попов назвал это долгоиграющей историей. "Не случайно он сегодня ушел, хотя все было вежливо, интеллигентно, как мы любим, у нас же институциональная передача", — отметил он.

На самом деле, по словам журналиста, они с политологом "не то, чтобы повздорили". "Это какая-то выбранная им тактика "подменчик", которую он исповедует из эфира в эфир, и она порядком поднадоела", — пояснил Попов.

Журналист подчеркнул, что когда она не касалась личностей и не превращалась в хамство, "то и бог бы с ним, главное — слышать его позицию как украинского эксперта".

На сей раз поведение Яли не оставило ему иного выбора, как попросить гостя покинуть студию, заключил Попов.

Российские журналисты регулярно сталкиваются с хамством приглашенных экспертов в эфире. В октябре на НТВ ведущий передачи "Место встречи" Андрей Норкин вынудил писателя Александра Никонова уйти из студии после того как тот нелестно высказался о матери журналиста, а месяцем ранее — украинского эксперта Павла Жовниренко, всю передачу перебивавшего Норкина.