В ФАДН рассказали о ситуации с трудовыми мигрантами в России

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Более 3 миллионов иностранных граждан, прибывших в Россию с целью трудоустройства, либо не реализовали свои планы, либо работают в обход закона, сообщил замглавы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) РФ Михаил Мишин.
"При этом по официальным данным, разрешение на работу получило всего 150 тысяч мигрантов, а патенты получили почти 1 миллион 700 тысяч. Таким образом, более трех миллионов иностранных граждан, прибывших с целью трудоустройства, не реализовали свои планы, либо осуществляют свою трудовую деятельность в обход установленных норм", — отметил замглавы ФАДН РФ.
"Данное обстоятельство значительно осложняет вхождение иностранных трудовых мигрантов в российское общество, которые предпочитают использовать для этого какие-то уже сформировавшиеся земляческие неформальные связи, то есть условия для формирования замкнутых анклавов, в которых ограничивается действие российского законодательства, насаждаются чуждые нашему обществу идеологические ценности", — добавил Мишин.