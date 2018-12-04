В ФАДН рассказали о ситуации с трудовыми мигрантами в России

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Более 3 миллионов иностранных граждан, прибывших в Россию с целью трудоустройства, либо не реализовали свои планы, либо работают в обход закона, сообщил замглавы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) РФ Михаил Мишин.

Во время заседания в Совете Федерации, посвященного совершенствованию взаимодействия разных уровней власти с общественными объединениями, содействующими адаптации и интеграции мигрантов, Мишин привел данные МВД России: в 2017 году в страну въехало более 15 миллионов иностранных граждан, из которых 4 миллиона 850 тысяч указали, что целью их въезда является работа. В РФ насчитывается около 10 миллионов приезжих, что составляет почти 7% от населения страны.

"При этом по официальным данным, разрешение на работу получило всего 150 тысяч мигрантов, а патенты получили почти 1 миллион 700 тысяч. Таким образом, более трех миллионов иностранных граждан, прибывших с целью трудоустройства, не реализовали свои планы, либо осуществляют свою трудовую деятельность в обход установленных норм", — отметил замглавы ФАДН РФ.

"Данное обстоятельство значительно осложняет вхождение иностранных трудовых мигрантов в российское общество, которые предпочитают использовать для этого какие-то уже сформировавшиеся земляческие неформальные связи, то есть условия для формирования замкнутых анклавов, в которых ограничивается действие российского законодательства, насаждаются чуждые нашему обществу идеологические ценности", — добавил Мишин.