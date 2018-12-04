"Как вы меня назвали?" Попов выгнал из студии украинского политолога

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Максима Яли.

Эксперт рассуждал о якобы вмешательстве России в ситуацию на Украине и, пытаясь аргументировать один из своих тезисов, назвал Попова чужим именем.

"Я же специально для вас, Афанасий, повторяю…", — начал говорить Яли журналисту.

Ведущий несколько раз уточнил у политолога, как тот к нему обратился, но, не получив ответа, назвал хамом и выгнал из студии.

Спустя пару часов после выхода передачи Попов объяснил, в чем заключалось хамство украинского эксперта. Несколькими эфирами ранее Яли сделал ряд спорных утверждений, ссылаясь на "некоторые данные специалистов".

"Я и сказал Максиму — "по некоторым данным, вас зовут Игорь", дабы продемонстрировать ничтожность аргументации популярного эксперта", — написал журналист в инстаграме, раскрывая предысторию "конфликта".

Таким образом, спустя некоторое время украинский эксперт "отомстил" Попову, назвав его чужим именем.

"Что за хам-то вообще? Опустились уже ниже плинтуса", — возмутились гости передачи.

Позже журналист прокомментировал инцидент РИА Новости. "Видимо, его эта история зацепила, он носил в себе, и сегодня, что очевидно из эфира, там откровенно пытался хамить, но хамство мы не терпим и пресекаем всякий переход на личности", — заявил Попов.

На уточняющий вопрос, будут ли еще приглашать Яли, ведущий сказал: "Мы подумаем".

"Это как красная карточка — футболист же не удаляется навсегда. Вот он получил красную карточку", — заключил Попов.

Российские журналисты регулярно сталкиваются в эфире с хамством гостей. Так, в октябре ведущий передачи "Место встречи" на НТВ Андрей Норкин выгнал из студии гостя писателя Александра Никонова, высказавшегося о матери журналиста, а месяцем ранее — украинского эксперта Павла Жовниренко, который всю передачу перебивал Норкина.