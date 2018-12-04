МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Упрощенная процедура получения гражданства для граждан Украины будет прописана в законопроекте о полномочиях президента России, сообщила журналистам во вторник врио начальника миграционного главка МВД РФ Валентина Казакова.

На днях Украина объявила планы ограничить въезд в страну российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Владимир Путин в свою очередь заявил, что Россия не будет вводить никаких ответных ограничений, а, напротив, облегчит украинцам получение российского гражданства.

"У нас есть уже в Госдуме законопроект по полномочиям президента. Как я понимаю, в декабре будет второе чтение, затем будут разрабатываться подзаконные акты. Это очень важный законопроект, он как раз определяет полномочия президента по процедуре упрощенного приобретения гражданства отдельными категориями граждан", — пояснила Казакова.

Для каких именно категорий упростят получение гражданства, решит президент.

"В рамках этого законопроекта также предусмотрено упрощение для участников госпрограммы [переселения соотечественников], которые смогут по месту пребывания, а не жительства, подавать документы на гражданство. У нас 30% участников госпрограммы — граждане Украины" — подчеркнула Казакова.

В августе правительство внесло во вторник в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить главу государства полномочиями составлять списки иностранцев, имеющих право на получение российского паспорта в упрощенном порядке.

Предполагается, что такой порядок введут для соотечественников, живущих в странах "странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой", политически нестабильных, а также в зонах вооруженных конфликтов.