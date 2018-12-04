В Госдуме предложили разрешить музыкантам ругаться матом на концертах

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) предложил разрешить музыкантам использовать нецензурную лексику на концертах c возрастными ограничениями "18+", сообщает агентство "Москва". © РИА Новости "Мат становится культом": что не поделили Иосиф Пригожин и Сергей Шнуров

"На концерт идут люди, зная, что там будет. Они не идут вслепую. Это же искусство. Он так видит. Если вам не нравится, то вы туда не ходите. Вот и все. Я не считаю, что музыкантов и организаторов их концертов надо за это наказывать. Это абсурдно и не приносит никаких результатов. Он как пел, так и будет петь. Это показывает невежество тех, кто штрафует", — заявил депутат.

Свинцов отметил, что если мат необходим музыкантам для выражения таланта и творческого порыва, то они имеют право его употреблять.

Депутат добавил, что на афишах необходимо указывать информацию о возрастных ограничениях и предупреждать об использовании нецензурной лексики. Причем, подчеркнул он, речь идет только о сольных выступлениях.

Свинцов обратил внимание, что бороться с матом в первую очередь следует в семье.

Согласно действующему законодательству, нецензурная брань со сцены может стать поводом для привлечения музыкантов и организаторов концерта к административной ответственности.