В Госдуме предложили разрешить музыкантам ругаться матом на концертах

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) предложил разрешить музыкантам использовать нецензурную лексику на концертах c возрастными ограничениями "18+", сообщает агентство "Москва".
"На концерт идут люди, зная, что там будет. Они не идут вслепую. Это же искусство. Он так видит. Если вам не нравится, то вы туда не ходите. Вот и все. Я не считаю, что музыкантов и организаторов их концертов надо за это наказывать. Это абсурдно и не приносит никаких результатов. Он как пел, так и будет петь. Это показывает невежество тех, кто штрафует", — заявил депутат.
Свинцов отметил, что если мат необходим музыкантам для выражения таланта и творческого порыва, то они имеют право его употреблять.
Свинцов обратил внимание, что бороться с матом в первую очередь следует в семье.
Согласно действующему законодательству, нецензурная брань со сцены может стать поводом для привлечения музыкантов и организаторов концерта к административной ответственности.