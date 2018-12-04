Жириновский пообещал помочь Деду Морозу ответить на новогодние письма

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал помочь Деду Морозу в воплощении желаний тех, кто перед Новым годом пишет письма зимнему волшебнику.

"Новый год — самый добрый праздник в году. У всех должны быть улыбки на лице, ощущение зимней сказки. Поэтому обязательно пишите письма Деду Морозу, эта традиция тянется испокон веку. Я свое письмо уже написал. А еще присылайте свои письма мне! Если Дед Мороз не ответит или не поможет, то я откликнусь на каждое", — сказал Жириновский РИА Новости.

В своём аккаунте в Instagram политик указал, что ждет писем на свое имя по адресу: 107145, Москва, 1-й Басманный переулок, д. 3, стр. 1 или info@ldpr.ru. К своему посту Жириновский прикрепил своё фото с Дедом Морозом и красным мешком с подарками.