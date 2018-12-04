В МВД предложили внести изменения в закон "О полиции"

Здание Министерства внутренних дел РФ на Житной улице в Москве. Архивное фото

Здание Министерства внутренних дел РФ на Житной улице в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. МВД предлагает уточнить права и обязанности полицейских, чтобы повысить эффективность борьбы с преступностью. Законопроект о внесении изменений в закон "О полиции" размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

Поясняется, что в ходе анализа правоприменительной практики выявлен ряд недостатков, мешающих эффективной работе полицейских.

В связи с этим предлагается усилить "правовые гарантии защиты прав и законных интересов граждан".

"Совершенствуется практическая деятельность органов внутренних дел по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, а также иных правонарушений, уточняются и детализируются обязанности и права сотрудников полиции, из отраслевого законодательства исключаются нормы, имеющие неопределенный характер", — говорится в тексте законопроекта.

Граждане смогут высказать свое мнение о документе до 18 декабря.

По словам источника, знакомого с ситуацией, законопроект также направлен на общее улучшение правопорядка и защиты прав граждан от преступных посягательств.