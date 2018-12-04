Московский омбудсмен посетит задержанных украинских моряков

Один из задержанных моряков с корабля ВМС Украины у Киевского районного суда Симферополя. Архивное фото

Один из задержанных моряков с корабля ВМС Украины у Киевского районного суда Симферополя. Архивное фото

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева во вторник, 4 декабря, посетит задержанных украинских моряков, находящихся в московских следственных изоляторах "Лефортово" и "Матросская тишина".

"Я сегодня буду там, сейчас поеду. В ходе посещения я планирую посмотреть на содержание, проверить все, что положено по закону", — сказала Потяева РИА Новости.

Как ранее напомнила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, из задержанных 21 человек находится в СИЗО "Лефортово", еще трое моряков, которые были ранены, содержатся в "Матросской тишине" — в медицинском подразделении изолятора.

Три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.