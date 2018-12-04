В Кремле прокомментировали дискуссии вокруг проекта "Великие имена России"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Кремле считают, что накал страстей вокруг проекта "Великие имена России", в рамках которого проходит голосование по выбору имен для российских аэропортов, лучший показатель интереса к этой теме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Люди не равнодушны, люди спорят, это очень интересный проект. Такой накал является лучшим показателем того, что это действительно волнующая всех тема, поэтому будем надеяться, что по результатам голосования все эти имена будут присвоены", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают накал в обществе вокруг конкурса "Великие имена России".

Пеков добавил, что в Кремле не слышали про высказывания главы штаба Балтийского флота, вице-адмирала Игоря Мухаметшина, о которых писали СМИ, против присвоения аэропорту Калининграда имени немецкого философа Иммануила Канта.

Имена выдающихся деятелей политики, науки, искусства и культуры, победивших в конкурсе "Великие имена России", объявят 4 декабря в эфире телеканала Россия-1. Всероссийский проект "Великие имена России" призван выбрать имена, которые дополнят официальные наименования более 40 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек.

Проект стартовал 11 октября, региональные общественные палаты предложили первичный список имен-претендентов для названия аэропортов. После этого был сформирован шорт-лист. В голосовании приняли участие порядка 5 миллионов россиян.