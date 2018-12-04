ВЛАДИВОСТОК, 4 дек — РИА Новости. Директор школы во Владивостоке, где долгое время не могут найти учителя русского языка, предложил родителям учеников самим вести уроки, в управлении образования города обещают разобраться в ситуации, сообщил РИА Новости представитель администрации Приморья.

"Жительница Советского района на встрече обратилась к (врио губернатора Приморья. — Прим. ред.) Олегу Кожемяко. Женщина рассказала, что ее ребенок учится в школе №48 и уже полгода там нет учителя русского языка и литературы у пятых-шестых классов. По ее словам, директор школы предложила родителям самим вести уроки по очереди", — сказал собеседник агентства.

Кожемяко по этому поводу обратился к представителю управления образования Владивостока. "Понимаю, что есть трудности с учителями физики и математики — по точным наукам. Но с русским языком и литературой — не знал, что есть вопросы. Тем более сейчас мы приняли такой пакет мер, позволяющих найти людей на эту специальность. Это и доплаты молодым специалистам, и меры поддержки, и наставничество", — сказал Кожемяко, слова которого цитирует представитель краевых властей.

Начальник управления образования Владивостока Марина Фролова пообещала разобраться в ситуации. "В целом по Владивостоку на первом месте по вакансиям учителя английского языка, на втором — учителя русского языка и литературы", — отметила она.

Кожемяко поставил задачу директору департамента образования и науки Приморского края Надежде Кочуровой собрать в школе №48 родителей учеников и выяснить, какие еще вопросы необходимо решить.

Как отметил РИА Новости представитель управления образования Владивостока, проблема нехватки кадров в школах стоит очень остро. "В основном это связано с низким уровнем заработных плат. Специалисты надеются, что ситуация принципиально изменится после нового закона, принятого в Приморье. По нему произошло увеличение базовых окладов педагогов. Ранее базовый оклад педагога равнялся семи тысячам рублей. Сегодня он составляет 12 650 рублей. Кроме того, для молодых педагогов предусмотрены подъемные — 300 тысяч, ежемесячные доплаты в течение первых трех лет работы — около 18 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, доплаты будут получать молодые педагоги и их наставники. Для всех учителей предусмотрены 50-процентные льготы по оплате ЖКХ и компенсации за съем жилья, деньги на это предусмотрены в краевом бюджете.