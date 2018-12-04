Губернатор Ямала объявил 2019 год годом благоустройства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек — РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов во вторник в своем ежегодном докладе о положении дел в регионе и перспективах его развития объявил 2019 год годом благоустройства: финансирование программы по благоустройству в регионе будет увеличено на треть.

По его словам, за прошедшее лето в регионе появилось более 45 новых парков, скверов, пешеходных зон и площадок для отдыха.

"Они преобразили облик наших городов. Было обновлено свыше 400 дворовых территорий. Это меняет самочувствие и настроение людей, их отношение к жизни на Севере. Поэтому в следующем году мы на треть нарастим финансирование этой программы: 2019 год я объявляю годом благоустройства", — сказал Артюхов.

Губернатор отметил, что жители Ямала позитивно воспринимают шаги, которые уже сделаны в этом направлении.

"Мало только построить для людей капитальные дома, школы и (детские) сады. Сегодня у жителей Ямала есть справедливый запрос на комфортную среду. В последние два года большое внимание мы уделяли благоустройству городов и поселков. Вижу, что люди позитивно воспринимают изменения. Для меня это главный признак того, что работу в этом направлении необходимо усиливать", — подчеркнул глава региона.

Артюхов добавил, что в 2019 году программа благоустройства затронет даже небольшие населенные пункты, где проживают 200 человек.

"Особо обращаю внимание, что комфортная среда должна дойти до самых маленьких наших населенных пунктов. В программу благоустройства в новом году войдут поселения с числом жителей от 200 человек. Поручаю своему заместителю Сергею Викторовичу Карасеву обеспечить своевременное доведение средств до муниципалитетов. Вся работа по благоустройству должна быть завершена к 1 октября. За соблюдение сроков отвечает лично глава каждого муниципального образования", — заявил губернатор.

По его словам, "решения по благоустройству должны приниматься не в кабинетах чиновников". "Необходимо вовлекать в процесс их принятия наших жителей, создавать атмосферу доверия. Это и есть обязанность местной власти", — заключил Артюхов.

Другие новости региона читайте здесь >>