Власти Колымы намерены поднять региональную науку и местные вузы

МАГАДАН, 4 дек — РИА Новости, Людмила Щербакова. Губернатор Магаданской области Сергей Носов попросил министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова помочь решить проблемы с финансированием региональных вузов и академических институтов, сообщает во вторник правительство Колымы.

"Министр науки и высшего образования Российской федерации Михаил Котюков провел рабочую встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Темой встречи стало состояние высшего образования в регионе. Вузы не могут выйти на определенный президентом уровень заработной платы для педагогов, а академические институты находятся на грани выживания", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Котюков пообещал взять ситуацию под свой контроль, дал поручение разобраться с зарплатами и оказать поддержку по повышению оплаты труда, прежде всего, низкооплачиваемым категориям преподавателей. По итогам встречи губернатор Магаданской области и глава ведомства определили дорожную карту, которая позволит наладить взаимодействие между высшим образованием и академической наукой.

"Если мы будем идти по пути, определенному дорожной картой, это позволит нам повысить престиж регионального образования, сохранить и развивать академическую науку", — цитирует Носова правительство Колымы.

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