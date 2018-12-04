Роспотребнадзор забраковал более 150 тонн некачественного мяса в 2018 году

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Более 150 тонн некачественной мясной продукции забраковали сотрудники Роспотребнадзора за девять месяцев 2018 года, сообщается на сайте ведомства.

"За девять месяцев 2018 года специалистами Роспотребнадзора забраковано 154 тонны не соответствующей установленным требованиям мясной продукции", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, за текущий период по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям исследовано около 110 тысяч проб мясной продукции.

Добавляется, что доля мясных продуктов, не соответствующих гигиеническим требованиям по содержанию антибиотиков, составила 0,28%, по микробиологическим показателям — 3,9%, по физико-химическим показателям- 2,26%.

"Согласно результатам проведенных исследований, доля мясных продуктов, не соответствующих нормативным требованиям по показателям безопасности, в последние годы остается на низком уровне", — отмечается в сообщении.

Ситуация остается на постоянном контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, добавили в ведомстве.