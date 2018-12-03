Татьяна Москалькова открыла всероссийский урок "Права человека" в Москве

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Москве прошел всероссийский единый урок "Права человека" в рамках XXIX Московской школьной модели ООН на площадке Московского государственного института международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации. Событие состоялось накануне Международного дня прав человека.

Основными спикерами мероприятия выступили уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова и Алексей Николаевич Борисов, координатор Московской школьной модели ООН.

Открывая урок, Татьяна Москалькова поздравила участников урока с Днем юриста.

"Мы, юристы, должны установить такой баланс в законе, чтобы каждый мог защищать свои права, не ущемляя прав других. Все время обязанности корреспондируются с правами. А самая главная обязанность — соблюдать закон, с которым работают юристы", — сказала Татьяна Москалькова.

Также спикер представила доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в мировом сообществе и обратила внимание, что всероссийский открытый урок "Права человека" посвящен 25-летию действующей Конституции Российской Федерации, а также 70-летию Всеобщей декларации прав человека. В рамках своего доклада Татьяна Москалькова особенно отметила Всеобщую декларацию прав человека.

"Вторая мировая война буквально обнажила страшные явления, и один народ позволил в отношении других народов массовое грубое циничное попрание прав. В 1946 году ООН создала комиссию по правам человека, которая занялась определением основных прав и свобод. Государства, объединившиеся в ООН, выработали и приняли первый и самый важный документ — Всеобщую декларацию прав человека. Над каждым словом в этой декларации разворачивалась дискуссия. Каждое слово — явление, наш каркас и столп нашей жизни", — сказала она.

После лекции участникам урока представилась возможность задать вопросы спикеру. Отвечая на вопросы, Татьяна Москалькова коснулась проблемных тем, таких как переселенцы на Байконуре, Крым, содержание заключенных в колониях, аварийное и ветхое жилье.

Большая часть вопросов касалась и взаимодействия уполномоченного с президентом России.

"Когда я не могу добиться решения вопроса на более низком уровне, я иду к президенту и минимум ежегодно докладываю ему о соблюдении прав человека в Российской Федерации", — отметила спикер.

С инициативой проведения всероссийского единого урока "Права человека" уполномоченный по правам человека выступила в 2017 году. Образовательная акция была поддержана Министерством образования и науки Российской Федерации, а также уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации. В мероприятиях приняли участие 28,6 тысячи школ, 6,5 млн обучающихся, почти 262 тысяч учителей.