Чукотка в 2018 году увеличила реальные зарплаты на 4,9%

ВЛАДИВОСТОК, 3 дек — РИА Новости. Чукотка, которая заняла вторую строчку в рейтинге зарплат в российских регионах, в 2018 году увеличила средний уровень зарплат в реальном выражении на 4,9% — до 96,6 тысячи рублей, значительную долю роста обеспечила горнодобывающая промышленность, сообщил РИА Новости представитель окружного департамента финансов, экономики и имущественных отношений.
По данным исследования РИА Новости, 26% работающих на Чукотке получают более 100 тысяч рублей в месяц.
"Среднемесячная номинальная начисленная зарплата одного работника на Чукотке по итогам 2017 года составила 91 995 рублей, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 6,2% в номинальном выражении и на 2,8% — в реальном. В январе-сентябре 2018 года средняя зарплата по округу составила 96 614 рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 8% в номинальном выражении и на 4,9% — в реальном", — сказал собеседник.
"Сегодня все заданные "майским" указом президента целевые показатели в округе выполнены в полном объеме", — отметил собеседник.
"С 1 января 2018 года оклады работников всей бюджетной сферы округа, за исключением государственных и муниципальных служащих, проиндексированы в среднем на 10%, а также увеличена оплата труда отдельных категорий работников, определенных "майскими" указами", — отметил собеседник.
С 1 мая еще повысили размеры окладов бюджетников округа.