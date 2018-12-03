Чукотка в 2018 году увеличила реальные зарплаты на 4,9%

ВЛАДИВОСТОК, 3 дек — РИА Новости. Чукотка, которая заняла вторую строчку в рейтинге зарплат в российских регионах, в 2018 году увеличила средний уровень зарплат в реальном выражении на 4,9% — до 96,6 тысячи рублей, значительную долю роста обеспечила горнодобывающая промышленность, сообщил РИА Новости представитель окружного департамента финансов, экономики и имущественных отношений.

По заказу РИА Новости агентство РИА Рейтинг провело исследование по уровню и распределению зарплат в регионах России и составило рейтинг. В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге была использована доля высокооплачиваемых работников с зарплатой более 100 тысяч рублей и доля низкооплачиваемых, заработок которых менее 15 тысяч рублей в месяц, а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе. Согласно результатам исследования заработков в российских регионах в 2018 году , самые высокие зарплаты в РФ — у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Ненецкого АО, самые низкие – в национальных республиках, таких как Дагестан и Карачаево-Черкесия, а также в ряде субъектов ЦФО.

По данным исследования РИА Новости, 26% работающих на Чукотке получают более 100 тысяч рублей в месяц.

"Среднемесячная номинальная начисленная зарплата одного работника на Чукотке по итогам 2017 года составила 91 995 рублей, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 6,2% в номинальном выражении и на 2,8% — в реальном. В январе-сентябре 2018 года средняя зарплата по округу составила 96 614 рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 8% в номинальном выражении и на 4,9% — в реальном", — сказал собеседник.

Чукотка на протяжении последних лет занимает одну из лидирующих позиций в рейтинге зарплат регионов. По словам представителя департамента, на рост заработной платы влияет развитие экономики, в первую очередь, высокопроизводительных отраслей. Значительную долю обеспечивает горнодобывающая промышленность.

"Сегодня все заданные "майским" указом президента целевые показатели в округе выполнены в полном объеме", — отметил собеседник.

С начала 2017 года на Чукотке в среднем на 10% подняли оклады социальных работников, на 5% — педагогов, врачей – в среднем на 24-25%, среднего медицинского персонала — 10-12%, младшего медицинского персонала – в среднем на 30%, работников учреждений культуры, искусства и кинематографии – в среднем на 15%.

"С 1 января 2018 года оклады работников всей бюджетной сферы округа, за исключением государственных и муниципальных служащих, проиндексированы в среднем на 10%, а также увеличена оплата труда отдельных категорий работников, определенных "майскими" указами", — отметил собеседник.

С 1 мая еще повысили размеры окладов бюджетников округа.