Названы регионы России с самыми высокими и самыми низкими зарплатами

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Самые высокие зарплаты в России у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Hенецкой АО, самые низкие – в национальных республиках, таких как Дагестан и Карачаево-Черкесия, а также в ряде субъектов ЦФО, свидетельствуют результаты исследования заработков в российских регионах в 2017 году.
Могут похвастаться
В целом по России 4,4% работников могут похвастаться зарплатой (за вычетом НДФЛ) более 100 тысяч рублей в месяц, и за год их доля увеличилась примерно на 0,3 процентного пункта. Такая зарплата почти в любой ситуации обеспечивает средний достаток для работника, а зачастую можно даже говорить о высоком финансовом благополучии при таком уровне оплаты труда. Для сравнения, медианная зарплата (половина людей получает зарплату ниже этой величины, а половина выше) в 2018 году, по оценкам РИА Рейтинг, составляла 26,9 тысяч рублей в месяц.
При этом лишь 17 регионов характеризуются долей высокооплачиваемых работников выше среднероссийского значения. В половине регионов значение данного показателя составляет менее 1,6%.
В 2017 году Москва была на третьем месте, а теперь переместилась на пятую позицию с результатом 17,6%. Всего в девяти регионах данная доля превышает 10%. Помимо вышеназванных пяти еще в четырех субъектах РФ хотя бы один работник из десяти имеет официальную зарплату выше 100 тысяч рублей: Сахалинская область – 12,7%, Ханты-Мансийский АО – Югра – 12,7%, Камчатский край – 11,7% и Республика Саха (Якутия) – 11,5%.
Как становятся лидерами
Часто высокие зарплаты являются компенсационными, так как уровень цен в регионах-лидерах достаточно высок. Однако компенсируется не только дороговизна текущего потребления, но и потеря в комфорте и качестве жизни из-за суровых погодных условий и удаленности от других регионов.
Высокие зарплаты в Москве и в чуть меньшей степени в Санкт-Петербурге имеют иное объяснение. В двух крупнейших городах страны расположены центральные офисы почти всех флагманов российской экономики, а также штаб-квартиры иностранных корпораций. При этом Москва является финансовым центром России, кроме того, здесь располагаются федеральные органы государственной власти, широко представлены компании, относящиеся к сферам с высокой производительностью труда (IT, интернет-бизнес и другие). Все это определяет то, что большинство топ-менеджеров и наиболее высокооплачиваемых сотрудников работают в столице или в Санкт-Петербурге.
Рядом с Москвой "богатых" меньше
Национальные республики исторически характеризуются высокой безработицей и низкими зарплатами, поэтому низкая официальная доля высокооплачиваемых работников тут выглядит вполне логично.
Кроме того, местным бизнесом можно управлять и из столицы, таким образом, центральные офисы часто расположены в Москве. Но стоит отметить, что в граничащих с Москвой регионах (Калужская область, Тульская область, Ярославская область, Тверская область, Смоленская область и Владимирская область) уже наблюдается процесс относительно быстрого формирования высокопроизводительного бизнеса, ориентированного на московский рынок. Это ведет к росту числа высокооплачиваемых работников и приводит к более высокому расположению данных регионов в рейтинге.
Низкий заработок
Вместе с тем, в ряде регионов, в основном, дальневосточных и северных, почти нет людей, которые зарабатывают менее 15 тысяч рублей в месяц. Это во многом связано с тем, что цены на продукты и коммунальные услуги в северных и дальневосточных регионах очень высоки, а возможности для ведения подсобного хозяйства сильно ограничены климатическими условиями. Это накладывает определенные обязательства на работодателей, так как в случае очень низких зарплат работники могут буквально умереть с голоду или замерзнуть.
Средняя зарплата
У региона лидера, Ямало-Hенецкого АО, диапазон типичной зарплаты – от 45 тысяч рублей до 107 тысяч рублей в месяц. Примерно такой же результат (43-102) на Чукотке. У 11 регионов минимальная граница самых распространенных зарплат превышает 25 тысяч рублей, а в 13 регионах работники вполне обоснованно могут рассчитывать на зарплаты выше 50 тысяч рублей в месяц. С другой стороны, в 12 регионах типичная зарплата не превышает 27 тысяч рублей в месяц.
Ожидается улучшение
Во-вторых, исследование РИА Рейтинг 2017 года выявило тесную взаимосвязь между неравенством зарплат и уровнем безработицы. Можно говорить, что чем выше безработица в регионе, тем выше неравенство зарплат. Это можно объяснить тем, что в регионах с высокой безработицей многие люди соглашаются фактически на любой низкооплачиваемый труд. При этом безработица в России снижается достаточно сильно, и уже можно даже говорить о дефиците рабочих рук и светлых голов во многих регионах. Таким образом, по мере сокращения безработицы зарплата низкооплачиваемых работников будет подтягиваться к средней, и неравенство зарплат будет немного сокращаться.
В-третьих, может продолжиться тенденция 2018 года ощутимого роста средней зарплаты. В 2018 году заметную роль сыграли упомянутый выше рост МРОТ, а также увеличение зарплат бюджетников. Но и остальные сектора экономики показали заметный прирост средних зарплат. Поэтому в 2019 году можно также ожидать роста реальных зарплат, пусть и чуть меньшей степени, чем в 2018 году.