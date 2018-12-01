МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы Дмитрий Исламов категорически не согласен с тем, что россияне расточительно относятся к энергоресурсам и игнорируют проблемы глобального потепления.

Ранее финский журналист Юсси Конттинен в своей статье в газете Helsingin Sanomat упрекнул россиян за расточительное использование энергии и заявил об игнорировании проблемы глобального потепления в РФ. Также он отметил, что граждане нефтяной державы привыкли тратить энергию, отапливая свои квартиры даже без надобности и разъезжая на огромных прожорливых джипах.

"Я знаю очень много людей, пенсионеров, кто очень бережно относится (к использованию энергии – ред.). Это деньги, которые они платят каждый месяц за электроэнергию, они очень бережно к этому относятся. Обвинять россиян в том, что они расточительные, просто нельзя", — сказал РИА Новости Исламов.

Депутат отметил, что Россия, подписав парижское соглашение по климату, с опережением выполнила взятые на себя обязательства. "Мы подписали, но ещё пока не ратифицировали парижское соглашение, но мы уже с опережением выполнили все взятые на себя обязательства. Речь о том, чтобы снизить выбросы по сравнению с 1990 годом. А мы уже с опережением все это снизили", — заметил парламентарий.

По его словам, Россия не увеличивает выбросы углекислого газа. "Если говорить о выбросах CO2, основные эмитенты — это Китай, США, Индия. А у нас стабильно, и мы не увеличиваем эти выбросы", — заключил он.