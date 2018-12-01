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Общество

Онищенко назвал необъективным доклад ВОЗ о ситуации с распространением ВИЧ

(обновлено: 08:19 01.12.2018)
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© РИА Новости / Александр НатрускинПерейти в фотобанкГеннадий Онищенко на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодняГеннадий Онищенко на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Александр Чернышев. Депутат Госдумы от "Единой России", бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко прокомментировал доклад ВОЗ по темпам распространения ВИЧ в Европе. Данные были опубликованы в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом (1 декабря). Согласно статистике за 2017 год, Россия лидирует по числу новых случаев заражения вирусом иммунодефицита человека. Онищенко заявил, что цифры в докладе недостаточно объективны: дело в том, что в России проводится самое обширное в Европе тестирование населения страны на наличие инфекции, в то время как в остальных странах многие случаи остаются невыявленными.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Онищенко посоветовал экспертам европейского бюро ВОЗ быть более объективными в своих оценках. "По их статистике, в 2017 году прирост новых случаев заболевания ВИЧ в Европе составил почти 160 тысяч. Из них 130 тысяч приходится на постсоветское пространство, а 104 тысячи инфицированных — россияне. Я не умаляю остроту проблемы. Однако такие цифры связаны с тем, что мы еще с советских времен взяли курс на обширный скрининг добровольцев и всех групп риска — беременные, медработники, наркозависимые и так далее. Только за 2017-й обследовано более 40 миллионов человек. На Украине же практически перестали выявлять больных, в Белоруссии их выявляют только по показаниям, в остальных странах Европы эта работа также ведется в меньших масштабах", — объясняет парламентарий.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Он отмечает, что в СССР первый случай заражения ВИЧ был официально зафиксирован еще в 1987 году. "С того момента зарегистрировано более миллиона больных. Их число увеличивается, хотя темпы роста снижаются. С 2006-го наше государство взяло на себя обязательство лечить людей с ВИЧ за свой счет. По данным на 2017 год, помощь оказывалась более 400 тысячам пациентов. Однако борьба с ВИЧ — дорога с двусторонним движением. Инфицированные должны соблюдать правила лечения и ни в коем случае не бросать его — так поступили восемь процентов больных в прошлом году. Перерывы вредят здоровью, к тому же способствуют формированию устойчивости инфекции к препарату, поэтому приходится искать новые", — комментирует Онищенко.

По его мнению, подобное поведение пациентов зачастую связано с наркозависимостью: "Хотя чаще всего вирус попадает в организм половым путем, большая доля зараженных получает вирус через немедицинскую иглу. К сожалению, прием запрещенных веществ нередко отодвигает терапию на задний план".

Также Онищенко заявил, что для эффективной борьбы с ВИЧ необходимо обеспечить лекарственную независимость страны. "Следует наладить собственное производство препаратов. Лекарства — как деньги: их всегда не хватает, поэтому финансирование также нужно увеличивать. Еще одна проблема — недостаток мультивалентных препаратов, которые позволяют упросить схему лечения: вместо семи таблеток достаточно принять одну. Кроме того, важно перейти на оказание помощи сразу после выявления диагноза. Сегодня лечение проводится, только когда вирусная нагрузка и напряженность иммунитета достигают определенных показателей", — разъясняет бывший главный санитарный врач России.

Вместе с тем он призвал общество отказаться от необоснованной дискриминации и стигматизации заболевания. "Люди с ВИЧ имеют право, могут и должны жить среди нас и вместе с остальными идти вперед. Сегодня при должной терапии они нормально учатся, работают, рожают здоровых детей и живут так же долго, как и любой другой человек. Ограничения не социальные, а чисто медицинские. К примеру, они не смогут стать донорами. ВИЧ — уже давно не смертный приговор, поэтому не нужно отчаиваться: государство заботится о своих гражданах", — резюмировал Онищенко.

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