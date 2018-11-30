МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В КПРФ следят за самочувствием нобелевского лауреата академика Жореса Алферова, заявил лидер партии Геннадий Зюганов.

Ранее представитель пресс-службы Российской академии наук сообщил РИА Новости, что самочувствие 88-летнего Алферова, госпитализированного в Москве с гипертоническим кризом, улучшилось.

"Занимаются специалисты… Внимательно следим, помогаем, помощники дежурят наши, (первый вице-спикер ГД Иван) Мельников внимательно следит. Я думаю, все обойдется, дай бог", — сказал Зюганов РИА Новости.

Жорес Алферов — лауреат Нобелевской премии по физике 2000 года — родился 15 марта 1930 года в Витебске (Белоруссия). Окончил факультет электронной техники Ленинградского электротехнического института, с 1953 года работает в Физико-техническом институте имени Иоффе.

Ученый принимал участие в разработке первых отечественных транзисторов и силовых германиевых приборов. С начала 1990-х годов занимался исследованием свойств наноструктур пониженной размерности: квантовых проволок и квантовых точек.

В 2000 году Алферов получил Нобелевскую премию по физике "за достижения в электронике" совместно с американцами Джеком Килби и Гербертом Кремером. Кремер, как и Алферов, получил награду за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов (Алферов и Кремер получили половину денежной премии), а Килби — за разработку идеологии и технологии создания микрочипов (вторую половину).