В Москве пробки второй день подряд достигли 9 баллов

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Многокилометровые заторы образовались на дорогах Москвы в вечерний час пик в пятницу, загруженность дорог достигла 9 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

В частности, существенные затруднения наблюдаются на Бульварном кольце — от Яузского до Сретенского бульвара. В центре также сложно проехать по Тверской улице, Петровке, Большой Лубянке и Большой Якиманке. На Садовом кольце существенно снижены скорости от Курского вокзала до Нового Арбата, а также от Большого Харитоньевского переулка до Большой Якиманки.

Практически сомкнулось Третье транспортное кольцо — движение по обеим сторонам ограничено от Волгоградского проспекта до Хорошевского шоссе.

На вылетных магистралях — шоссе Энтузиастов, Ленинградское шоссе, Кутузовский проспект — снижены скорости по направлению в область.

Также на МКАД существенные заторы образовались на внешней стороне северной части магистрали и на юго-западе, по внутренней стороне сложно проехать на северо-востоке и западе.