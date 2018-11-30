Десятилетняя волжанка рассказала, как подтянуться 31 раз за минуту

ВОЛЖСКИЙ (Волгоградская область), 30 ноя — РИА Новости, Светлана Самсонова. Десятилетняя Виктория Горбачева из города Волжский Волгоградской области попала в Книгу рекордов России, подтянувшись за минуту 31 раз. О том, как ей удалось добиться такого результата и о каких еще спортивных достижениях она мечтает, Вика рассказала корреспонденту РИА Новости.

Тренировки 6 дней в неделю



В гимнастическом зале детской спортивной школы олимпийского резерва довольно прохладно, но малыши, которые здесь занимаются, совсем этого не замечают. Прыжки, кувырки, отжимания и подтягивания — обычная тренировка. СШОР №2 в Волжском считается одной из лучших по спортивной гимнастике в регионе, отсюда за полвека ее работы вышло немало чемпионов, в том числе и олимпийских. Здесь рекордсменка по подтягиванию Виктория Горбачева занимается с пяти лет. Учится девочка в четвертом классе обычной школы, и ее день буквально расписан по минутам. После уроков тренировка, вечером — выполнение домашнего задания. Поймать спортсменку, чтобы немного пообщаться, удается только в зале.

Вика провела в зале уже четыре часа, тренировка подходит к концу, осталось доработать еще несколько элементов. Через два дня у десятилетней спортсменки важные соревнования — "Олимпийские надежды-2018", где к участникам будут приглядываться представители сборной команды России по гимнастике.

"Мой любимый снаряд — бревно. Лучше всего получается", — рассказывает Вика.

Рядом с девочкой находится тренер Виктория Запорожец, которая поддерживает ее не только во время занятий.

"Когда пришли родители спросить мое мнение об участии Вики в соревнованиях по подтягиванию, я ответила, что, конечно, не против. Я горжусь своими учениками, когда они добиваются результатов. Вика — очень трудолюбивый ребенок, она много тренируется. То, что из ее класса только двое, в том числе она, едут на серьезные соревнования, уже о многом говорит", — говорит Запорожец.

По словам родителей девочки, Вика с радостью ходит на тренировки, хотя бывают и травмы с переломами. Однажды ей пришлось выступать с разбитым коленом на соревнованиях, но несмотря на это она попала в двадцатку лучших в стране в своей возрастной категории.

На глазах у всех



"Я в шутку Вике предложила принять участие в городских соревнованиях по подтягиванию, где главным призом был телефон. Дочка согласилась. Пришли, подтянулись — и да, выиграли", — рассказала РИА Новости мама Вики Анастасия.

По словам женщины, на соревнованиях по подтягиванию зрители и жюри были очень удивлены физическим способностям девочки – не каждый взрослый может столько раз подтянуться. Вику заметили специалисты из городского спортивного комитета и профессиональный атлет и рекордсмен по подтягиванию Виктор Филиппов, который узнал об уникальном ребенке из СМИ.

"Филиппов нам и предложил подать заявку в Книгу рекордов России, а председатель городского спорткомитета Татьяна Орешкина организовала все. Получился настоящий праздник. На открытие площадки воркаута в сентябре пригласили зрителей, местное телевидение — и на глазах у всех Вика подтянулась на рекорд", — сообщила Анастасия.

По словам родителей рекордсменки, чтобы подать заявку в Книгу, нужно было соблюсти ряд условий — снимать с двух камер, в кадре обязательно должны быть зрители и секундомер. Как сообщил РИА Новости папа девочки Виталий Горбачев, участие в подготовке дочки к рекорду он принимал сам. Виталий с детства занимается спортом, приучил и детей. В семье, кроме Вики, еще двое мальчишек. Старший, Данил, увлекается тхэквондо и футболом, а пятилетнего Славу тоже отдали в гимнастику.

"С семи лет я с Викой дополнительно занимаюсь силовыми упражнениями: подтягивания, пресс, отжимания. И, можно сказать, что довели почти до совершенства", — говорит Горбачев.

"Я, конечно, волновалась, но папа с мамой рядом были. И все прошло хорошо", — сообщила корреспонденту Вика.

Спортивные планы



Местные власти после установления рекорда отметили Вику грамотой. Девочка знает о рекорде пятилетнего Рахима Куриева, который за спортивные достижения получил от главы Чечни Рамзана Кадырова автомобиль, но говорит, что сама за дорогими подарками не гонится.

"Я больше всего хочу добиться результатов в гимнастике, стать тренером", — говорит спортсменка.

Вика говорит, что еще не решила, что попросить у Деда Мороза на Новый год, но если попадет в Книгу рекордов Гиннесса — уговорит папу купить ей ноутбук.

Родители Вики рассказали РИА Новости, что несколько недель назад при помощи Виктора Филиппова подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса на количество отжиманий от пола за одну минуту и наибольшее количество спичаг (силовой выход в стойку на руках на бревне) за то же время, она еще рассматривается.