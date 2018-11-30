ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Десятилетняя волжанка рассказала, как подтянуться 31 раз за минуту

01631
© Depositphotos / kotinУпражнения на перекладинеУпражнения на перекладине
© Depositphotos / kotin

ВОЛЖСКИЙ (Волгоградская область), 30 ноя — РИА Новости, Светлана Самсонова. Десятилетняя Виктория Горбачева из города Волжский Волгоградской области попала в Книгу рекордов России, подтянувшись за минуту 31 раз. О том, как ей удалось добиться такого результата и о каких еще спортивных достижениях она мечтает, Вика рассказала корреспонденту РИА Новости.

Тренировки 6 дней в неделю

Пятилетний житель чеченского села Дуба-Юрт Рахим Куриев
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Отец мальчика-рекордсмена рассказал, как воспитывает сына
В гимнастическом зале детской спортивной школы олимпийского резерва довольно прохладно, но малыши, которые здесь занимаются, совсем этого не замечают. Прыжки, кувырки, отжимания и подтягивания — обычная тренировка. СШОР №2 в Волжском считается одной из лучших по спортивной гимнастике в регионе, отсюда за полвека ее работы вышло немало чемпионов, в том числе и олимпийских. Здесь рекордсменка по подтягиванию Виктория Горбачева занимается с пяти лет. Учится девочка в четвертом классе обычной школы, и ее день буквально расписан по минутам. После уроков тренировка, вечером — выполнение домашнего задания. Поймать спортсменку, чтобы немного пообщаться, удается только в зале.

Вика провела в зале уже четыре часа, тренировка подходит к концу, осталось доработать еще несколько элементов. Через два дня у десятилетней спортсменки важные соревнования — "Олимпийские надежды-2018", где к участникам будут приглядываться представители сборной команды России по гимнастике.

"Мой любимый снаряд — бревно. Лучше всего получается", — рассказывает Вика.

Рядом с девочкой находится тренер Виктория Запорожец, которая поддерживает ее не только во время занятий.

"Когда пришли родители спросить мое мнение об участии Вики в соревнованиях по подтягиванию, я ответила, что, конечно, не против. Я горжусь своими учениками, когда они добиваются результатов. Вика — очень трудолюбивый ребенок, она много тренируется. То, что из ее класса только двое, в том числе она, едут на серьезные соревнования, уже о многом говорит", — говорит Запорожец.

По словам родителей девочки, Вика с радостью ходит на тренировки, хотя бывают и травмы с переломами. Однажды ей пришлось выступать с разбитым коленом на соревнованиях, но несмотря на это она попала в двадцатку лучших в стране в своей возрастной категории.

На глазах у всех

Пятилетний житель чеченского села Дуба-Юрт Рахим Куриев. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Отец мальчика-рекордсмена из Чечни готовит сына в большой спорт
"Я в шутку Вике предложила принять участие в городских соревнованиях по подтягиванию, где главным призом был телефон. Дочка согласилась. Пришли, подтянулись — и да, выиграли", — рассказала РИА Новости мама Вики Анастасия.

По словам женщины, на соревнованиях по подтягиванию зрители и жюри были очень удивлены физическим способностям девочки – не каждый взрослый может столько раз подтянуться. Вику заметили специалисты из городского спортивного комитета и профессиональный атлет и рекордсмен по подтягиванию Виктор Филиппов, который узнал об уникальном ребенке из СМИ.

"Филиппов нам и предложил подать заявку в Книгу рекордов России, а председатель городского спорткомитета Татьяна Орешкина организовала все. Получился настоящий праздник. На открытие площадки воркаута в сентябре пригласили зрителей, местное телевидение — и на глазах у всех Вика подтянулась на рекорд", — сообщила Анастасия.

По словам родителей рекордсменки, чтобы подать заявку в Книгу, нужно было соблюсти ряд условий — снимать с двух камер, в кадре обязательно должны быть зрители и секундомер. Как сообщил РИА Новости папа девочки Виталий Горбачев, участие в подготовке дочки к рекорду он принимал сам. Виталий с детства занимается спортом, приучил и детей. В семье, кроме Вики, еще двое мальчишек. Старший, Данил, увлекается тхэквондо и футболом, а пятилетнего Славу тоже отдали в гимнастику.

"С семи лет я с Викой дополнительно занимаюсь силовыми упражнениями: подтягивания, пресс, отжимания. И, можно сказать, что довели почти до совершенства", — говорит Горбачев.

"Я, конечно, волновалась, но папа с мамой рядом были. И все прошло хорошо", — сообщила корреспонденту Вика.

Спортивные планы

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Кадыров пообещал пятилетнему чеченцу-рекордсмену множество игрушек
Местные власти после установления рекорда отметили Вику грамотой. Девочка знает о рекорде пятилетнего Рахима Куриева, который за спортивные достижения получил от главы Чечни Рамзана Кадырова автомобиль, но говорит, что сама за дорогими подарками не гонится.

"Я больше всего хочу добиться результатов в гимнастике, стать тренером", — говорит спортсменка.

Вика говорит, что еще не решила, что попросить у Деда Мороза на Новый год, но если попадет в Книгу рекордов Гиннесса — уговорит папу купить ей ноутбук.

Родители Вики рассказали РИА Новости, что несколько недель назад при помощи Виктора Филиппова подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса на количество отжиманий от пола за одну минуту и наибольшее количество спичаг (силовой выход в стойку на руках на бревне) за то же время, она еще рассматривается.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Юный чеченский атлет установил сразу несколько мировых рекордов
Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена