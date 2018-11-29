Трое пятнистых львят родились в зоопарке Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Трое пятнистых детенышей родились у пары львов в зоопарке Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе учреждения.

Детеныши львов Эммы и Эрни появились на свет 28 октября. Как пояснили в зоопарке, для пары львов это четвертый помет, в прошлые годы у них родились уже 12 малышей. Сейчас два самца и одна самка пятнистые, но к полугоду они станут похожи по цвету шерсти на родителей.

"Они уже начали ходить, пытаются играть с маминым хвостом, нападать. Но ходят еще очень смешно, как маленькие котята. Они еще полностью зависят от матери, питаются молоком, но по вольеру уже ходят, активно исследуют окружающую среду", – сказала собеседница агентства.

По ее словам, в зоопарке отказались от идеи подбирать имена для львят, потому что сейчас им подыскиваются места в других зоопарках страны.