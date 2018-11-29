В Екатеринбурге изъяли для проверки рисунки школьников с ЛГБТ парами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Полиция в Екатеринбурге изъяла для проверки 17 детских рисунков на тему толерантности, сообщает в четверг управление МВД по городу.
"Вчера, 28 ноября, сотрудники полиции выявили в средствах массовой информации публикации о том, что ученики школы №115 приняли участие в конкурсе рисунков в рамках дня толерантности. Данный факт был зарегистрирован. В образовательное учреждение выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции №15 УМВД России по Екатеринбургу, сотрудники полиции опросили директора школы, которая пояснила, что дети принимали участие в конкурсе рисунков в рамках международного дня толерантности", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время в рамках проверки полицейские изъяли 17 рисунков, по ее итогам будет принято процессуальное решение.