МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В Кронштадте прохожие спасли от обморожения восьмилетнего мальчика, которого, по его словам, мать выставила на мороз. Одетый в футболку, шорты и сапоги второклассник стоял на улице и ждал, пока за ним придут родные. Это не первый подобный случай за последнее время. Неделю назад двухлетнего ребенка нашли в подъезде в Подольске. Он так долго стоял без одежды, что успел отморозить ноги и подхватить простуду. А чуть больше месяца назад гражданка Украины оставила полуторагодовалого малыша на лестничной площадке в Щелково.

© РИА Новости / Владимир Федоренко Перейти в фотобанк Елена Леоненко: защита детей - приоритетное направление деятельности СК

Вечером 25 ноября температура в Кронштадте держалась на отметке минус два градуса. Неудивительно, что прохожие обратили внимание на восьмилетнего ребенка, прогуливающегося по улице без куртки. Очевидцы тут же позвонили в полицию. "Мальчик был одет совсем не по сезону: в футболку, шорты и сапоги. Прибывшие на место сотрудники полиции тут же накинули на него бушлат и отвезли в отделение, откуда доставили в Центр социальной помощи семье и детям Кронштадтского района", — пояснил РИА Новости начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.

Адрес, где проживает ребенок, установили быстро — от дома он отошел всего на 200 метров. А вот поговорить с матерью второклассника полицейским в тот вечер не удалось: женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

"По этой причине опросить ее смогли только на следующее утро. Она объяснила, что укладывала младшего ребенка, а потом уснула после употребления алкоголя. Как ребенок оказался на улице, не знает. Но провел он там не дольше десяти минут. Семья на учете не стоит. После инцидента был составлен протокол по части 1 ст. 5.35 КоАП — "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", — уточнил Степченко.

В то же время на сайте уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге сообщается: мальчик признался, что это именно мама выгнала его на улицу. "Семью эту социальные службы знают хорошо, так как периодически берут ее на сопровождение из-за проблем с алкоголем у матери".

Всего у женщины трое детей от разных мужчин. На улице мерз средний сын. В приюте второклассник надолго не задержался — почти сразу за ним приехал отец. Сейчас ребенок дома. "Субъекты профилактики решают вопрос о мерах ответственности в отношении матери", — говорится на сайте омбудсмена по Санкт-Петербургу.

"Не знает, что такое каша"

Случаев, когда родители выставляли детей за порог чуть ли не в нижнем белье, за последние несколько недель было несколько. Двадцать второго ноября в подъезде подмосковного Подольска жители пятиэтажки обнаружили двухлетнего мальчика. Он стоял, прижавшись к батарее, был голоден и уже успел обморозить ноги, так как был в одной футболке и резиновых сапогах на босу ногу.

Ребенка приютили соседи, они же обратились в полицию и социальные службы. Вот только с первого раза на обращение никто из компетентных органов не отреагировал.

"Вызывали полицию и опеку, но спустя час никто не приехал, — написал один из неравнодушных жителей дома на новостном портале Подольска. — Затем пришла женщина, представилась тетей мальчика, забрала его, отвела обратно в неблагополучную квартиру и уехала".

Ответственные лица в ситуацию вмешались лишь после того, как пользователи соцсетей начали обрывать телефоны полиции и опеки. Ребенка поместили в инфекционное отделение Подольской детской городской больницы. Мамы, которые в тот момент находились в соседних палатах со своими детьми, утверждают, что мальчик был в ужасном состоянии. "В свои 1,6 года он выглядит на десять месяцев. То и дело берем его на руки, чтобы не плакал. Почему ранее соцслужбы не обращали внимание на такую семью, непонятно. Ребенок не знает, что такое каша, нос разбит, видимо, упал. <…> Всю ночь орал диким голосом. Не ест, не пьет толком", — сообщила в соцсети пользователь с ником Юленька Чалдышкина.

В тот же день в подольских группах появились фотографии квартиры, наглядно иллюстрирующие, в каких условиях жил Дима (имя несовершеннолетнего изменено в соответствии с законодательством). На одном из снимков мальчик спит на брошенном на пол матраце, укрытый каким-то тряпьем. На другом запечатлены валяющиеся на кровати явно нетрезвые посетители квартиры. Игрушек в доме нет — на снимке можно разглядеть лишь замызганного плюшевого медведя.

На беду откликнулись сотни неравнодушных людей. Они присылали Диме игрушки, одежду, детское питание, памперсы. Координировать помощь взялась жительница Подольска Лидия Марченкова. Отчеты о состоянии малыша она регулярно публиковала в группах.

"У него ОРВИ, температура и красное горло. Он был в грязной одежде — в больнице ее поменяли. Кушать отказывается, смесь из бутылочки тоже пить не стал. Врач сказала, может, привык к сухомятке".

РИА Новости Лидия рассказала, что Дима до сих пор находится в больнице. И за все эти дни родители его не навестили ни разу. Более того, сейчас они уехали по месту прописки в Краснодарский край. "С родителями мальчика мы общались через дверь. Они объяснили, что опека дала им указание ехать по месту прописки налаживать быт. Поэтому они как раз сейчас собираются в дорогу".

То, что за мальчиком не следили, родственники категорически отрицают. "Утверждают, что ребенок оказался в подъезде случайно. Якобы мама пошла в магазин за хлебом и неплотно закрыла дверь, а мальчик воспользовался ситуацией и вышел", — передает слова родителей Лидия.

В Следственном комитете этому не поверили. Двадцать седьмого ноября стало известно, что против матери ребенка возбуждено дело сразу по двум статьям УК: "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Между тем, когда в соцсетях накал народного гнева достиг апогея, а некоторые пользователи даже были готовы взять ребенка на воспитание, в одной из групп появился комментарий начальника управления подольской опеки Елены Семиволос: "Ситуация взята под контроль. С мальчиком сейчас все в порядке, он под наблюдением врачей. По выздоровлении будут приняты все меры, чтобы он обрел надежных и любящих взрослых рядом. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего".

"Желала лучшей доли"

Месяцем ранее, 14 октября, полуторагодовалого мальчика обнаружили в подмосковном Щелково. Сначала он гулял во дворе, затем зашел в подъезд погреться. Здесь на него и наткнулась жительница многоэтажки. Фотография улыбчивого голубоглазого ребенка, который откликался на имя Саша, быстро разлетелась по соцсетям. Подмосковный омбудсмен Ксения Мишонова написала в инстаграме, что за первые несколько дней к ней обратились порядка десяти человек, готовых "усыновить или взять его под опеку".

Общественный резонанс помог: в полицию обратилась знакомая матери ребенка и сообщила ее данные. Спустя несколько дней женщину, гражданку Украины, задержали на Павелецком вокзале. Она оставила ребенка в подъезде и тут же отправилась в Саратов к подруге, "чтобы не передумать". Но по пути изменила решение, взяла билет обратно в столицу и поехала сдаваться.

Горе-матери предъявили обвинение по двум статьям: "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Оставление в опасности". Женщину задержали. Саша пока находится во временной семье. Впрочем, она может стать для него постоянной.

Стоит ли давать таким матерям шанс или же нужно сразу забирать у них детей? С этим вопросом РИА Новости обратилось к уполномоченному по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой. "Нужно разбираться в каждом конкретном случае: случайная ли это оплошность родителей или это системное неисполнение родительских обязанностей, оставление в опасности. <…> Важно понять одно: комиссия по делам несовершеннолетних, органы опеки никогда не ставят перед собой цель забрать ребенка из семьи. Изъятие — крайняя мера, которая применяется лишь в случае угрозы жизни ребенка. Специалисты стараются сделать все возможное, чтобы семья воссоединилась. Они проводят большую работу с родителями, предлагают способы выхода из трудной ситуации, помогают устроиться на работу, пройти лечение от алкоголизма. Если у родителей, даже самых непутевых, есть желание исправить свою жизнь ради малыша, ребенок останется в семье", — прокомментировала Мишонова.