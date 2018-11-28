В Керченском проливе ожидается шторм с четырехметровыми волнами

КРАСНОДАР, 28 ноя — РИА Новости. Сильный северо-восточный ветер и четырехметровые волны ожидаются в Керченском проливе, возможно обледенение судов, сообщает управление МЧС по Краснодарскому краю.

"По данным Крымского УГМС, в первой половине ночи с 28 на 29 ноября по Керченскому проливу ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 метров в секунду, высота волн — 2-4 метра. Быстрое обледенение судов. Явления сохранятся утром и днем 29 ноября", — говорится в штормовом предупреждении.

Во вторник ГУ МЧС по Краснодарскому краю распространил экстренное предупреждение об ухудшение погоды в связи с похолоданием, усилением ветра и обильными осадками. Утром среды ведомство сообщило о приведении сил и средств в повышенную готовность.

Управление также проинформировало о приостановке движения транспорта через два подтопленных в результате дождей в Северском районе автомобильных моста, а также о подтоплениях придворовых территорий в Северском районе и в Геленджике. Ожидается подъем уровня воды в реках выше критических отметок в связи с обильными дождями в Краснодарском крае.