Сын Высоцкого поддержал идею дать аэропорту "Магадан" имя его отца

МАГАДАН, 28 ноя — РИА Новости, Людмила Щербакова. Сын Владимира Высоцкого актер и директор культурного центра-музея "Дом Высоцкого на Таганке" Никита Высоцкий заявил, что поддерживает присвоение имени отца аэропорту столице Колымы.

Имена выдающихся соотечественников присвоят аэропортам более 40 городов страны. В ходе первого этапа, по результатам публичных обсуждений Общественной палатой в каждом регионе был создан первичный список имен-претендентов для названия аэропортов. После этого жители городов-участников предлагали свои варианты и проходили соцопрос, по результатам которого был сформирован шорт-лист. В Магадане в ходе голосования, по предварительным данным, больше всего голосов отдали за Владимира Высоцкого.

"На какой-то другой город я, возможно, так бы не отреагировал, а Магадан — это правильно. Мне кажется, что этот город, про который пел мой отец, он нужен ему. Здесь жить трудно, но здесь — настоящая жизнь. Хочу поблагодарить людей, которые сделали выбор и включили Владимира Высоцкого в голосование за название аэропорта", — сказал Никита Высоцкий журналистам в среду после того, как прилетел в Магадан.

Он также принял участие в голосовании прямо в аэропорту.

На официальном сайте великиеимена.рф за Владимира Высоцкого проголосовали 13139 человек из 24872, что составляет 52%. Также в шорт-лист входят имена Эдуарда Берзина, Юрия Билибина и Сергея Королева. Голосование продлится до 30 ноября. Итоги конкурса подведут 5 декабря.