Рузвельта и Черчилля возили в Тегеране на машинах Кремля, рассказал историк

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль во время Тегеранской конференции в 1943 году передвигались по иранской столице на автомобилях из гаража особого назначения Кремля, рассказал РИА Новости советник директора Федеральной службы охраны РФ, доктор исторических наук Сергей Девятов.

"Рузвельт и Черчилль тоже обслуживались автомобилями Гаража особого назначения. Для британской делегации, например, были выделены три бронированные машины и две обычные", — сказал Девятов в интервью, посвященном 75-летию со дня начала Тегеранской конференции.

Он пояснил необходимость использования "кремлевских" машин для перевозки Рузвельта и Черчилля. "Дело в том, что автомобили для них надо было перегонять через полпланеты – по морю, на кораблях. А если немецкая подводная лодка их потопит? Пришлось воспользоваться помощью советской стороны", — отметил собеседник агентства.

По словам Девятова, из Москвы в Тегеран перевезли машины трех импортных марок – "Паккарды", "Линкольны" и "Кадиллаки" и одной советской марки – ЗиС-101. Советский лидер Иосиф Сталин тогда ездил на бронированном лимузине марки "Паккард".

Гараж особого назначения создан в 1921 году. В разное время автопарк гаража состоял из автомобилей как зарубежного, так и отечественного производства. В настоящее время гараж является структурным подразделением Федеральной службы охраны.

В среду отмечается 75 лет со дня начала Тегеранской конференции – вошедшей в мировую истории встречи лидеров СССР, США и Великобритании Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля, на которой были разработаны и приняты конкретные планы по окончательному разгрому гитлеровской Германии и ее союзников, а также по послевоенному обустройству мира.