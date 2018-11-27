Стивен Сигал рассказал, что всегда чувствовал связь с "русской душой"

Стивен Сигал на Synergy Global Forum в СК Олимпийский в Москве. 27 ноября 2018

Стивен Сигал на Synergy Global Forum в СК Олимпийский в Москве. 27 ноября 2018

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Актер Стивен Сигал рассказал, что считает русских "чистыми и честными" людьми с "настоящей душой".

"Я всегда был заинтересован в России. Русские — одни из самых чистых и честных, они с настоящей душой. Я всегда чувствовал невообразимую связь с русской душой", — сказал Сигал на Synergy Global Forum-2018 во время дискуссии о преимуществах жизни в России.

Сигал, родившийся в США, получил российское гражданство в ноябре 2016 года. В начале апреля он стал спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям.