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Более 326 тысяч человек пользовались онлайн-реестром наследственных дел ФНП

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CC0 / picjumbo_com / Девушка с ноубуком. Архивное фотоДевушка с ноубуком. Архивное фото
CC0 / picjumbo_com /

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Более 326 тысяч жителей России воспользовались реестром наследственных дел, действующим на сайте Федеральной нотариальной палаты с апреля 2018 года, сообщает пресс-служба ФНП.

Прохожие на Тверской улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Сервис позволяет оперативно найти информацию о наследственных делах.

"Запуск сервиса заметно облегчил жизнь потенциальных наследников. Если раньше, для того, чтобы найти нотариуса, занимающегося делом конкретного наследодателя, наследникам требовалось обзванивать или обходить нотариальные конторы, то теперь, чтобы понять, к какому именно специалисту обратиться, достаточно потратить пару минут на поиск информации в разделе "поиск наследственного дела" на портале ФНП notariat.ru. Благодаря созданию реестра возможность мошенничества с поддельными завещаниями сведена к абсолютному минимуму. На сегодняшний день в реестре наследственных дел Единой информационной системы нотариата — 2, 6 миллиона документов", — говорится в сообщении.

Как отметил президент ФНП Константин Корсик, публичные онлайн-сервисы нотариата востребованы не только гражданами, но и сотрудниками судебных органов, кредитных организаций, использующих сведения о наследодателях в повседневной работе.

Создание таких высокотехнологичных нотариальных сервисов стало возможным благодаря созданной в 2014 году Единой информационной системе (ЕИС) нотариата, которая стала базой для активного развития и внедрения электронных технологий в нотариальную деятельность. Все цифровые инициативы нотариата разрабатываются и реализуются исключительно за счет собственных средств нотариусов, без дотаций из государственного или муниципальных бюджетов, напомнили в пресс-службе.

"Развитие ЕИС, закрепившее за нотариатом статус одного из самых продвинутых в области высоких технологий правовых институтов, дает клиентам нотариусов возможность получить целый комплекс правовых услуг, не покидая его конторы, то есть в режиме мультиофиса — "одного окна". А в ближайшем будущем ожидается совершение ряда нотариальных действий в режиме онлайн, то есть заявитель сможет получить нотариальную услугу, не выходя из собственного дома", — заключили в ФНП.

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