В Москве две тысячи Дедов Морозов примут участие в благотворительном забеге

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Традиционный благотворительный забег Дедов Морозов пройдет 23 ноября на ВДНХ в Москве, в акции ожидается участие порядка двух тысяч человек, сообщили в пресс-службе мэрии столицы по итогам заседания президиума.

"Двадцать третьего декабря 2018 года состоится традиционный благотворительный забег Дедов Морозов, организованный совместно с фондом "Вера". Ожидается, что в нём примут участие до двух тысяч человек", — говорится в материалах.

Кроме того, 26 января на ВДНХ в пятый раз пройдёт Благотворительный день с участием фондов "Вера", "Я есть!" и Фонда Константина Хабенского, на который будут приглашены 100 детей-подопечных фондов.