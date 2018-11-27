Роспотребнадзор не ожидает всплеска заболеваемости гриппом в 2018 году

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Роспотребнадзор не ожидает всплеска заболеваемости гриппом до начала 2019 года, заявила в интервью РИА Новости глава ведомства Анна Попова.

"Мы очень надеемся, что это не наступит раньше Нового года. Но прогноз — дело неблагодарное. Точно можно сказать, что в ближайшие две недели подъема не будет", — сказала она.

"По гриппу и ОРВИ сегодня стабильная ситуация в РФ. Сегодня есть некоторые изменения в Северном полушарии и в ряде стран, но в России ситуация остается абсолютно стабильной. И в наших лабораторных исследованиях превалируют вирусы не гриппозной этиологии. То есть грипп в Россию еще не пришел", — рассказала Попова.

Она отметила, что остается время, чтобы привиться. "В этом году так же, как и в предыдущем, осень дает нам возможность прививать еще и ноябрь", — сказала глава Роспотребнадзора.

Она добавила, что на сегодняшний день против гриппа привито почти 45% населения Российской Федерации, то есть практически выполнены планы по вакцинации. "И практически вся вакцина, поставленная в субъекты Российской Федерации за деньги федерального бюджета, она израсходована", — добавила Попова.