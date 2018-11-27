Минтруд рассказал о снижении числа травм и смертности на производстве

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Министерство труда РФ отмечает положительную динамику снижения травмированных и погибших на производстве, за десять лет число таких случаев снизилось более чем в два раза, заявил заместитель директора департамента условий и охраны труда министерства Альберт Сакаев на пресс-конференции, посвященной совершенствованию законодательства в области охраны труда в РФ.

"За прошедшие десять лет количество несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями в нашей стране сократилось более чем в два раза, практически с 14 тысяч случаев в 2007 году до 6 740 в 2017 году. В этом году динамика у нас также положительная пока, по предварительным данным за 10 месяцев этого года", — заявил Сакаев.

Также он отметил, что почти в три раза снизилось количество погибших в результате несчастных случаев на производстве: с 4,6 тысячи человек в 2007 году до 1722 в 2017 году.

"Такая картина в целом отражает функционирование института охраны труда, сформированного как самостоятельное направление регулирования трудовых отношений в конце 90-х — начале 2000-х годов", — добавил Сакаев.