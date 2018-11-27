Уральские мастера готовят сувениры для гостей саммитов ШОС и БРИКС

ЧЕЛЯБИНСК, 27 ноя — РИА Новости. Мастера из Златоуста и Каслей готовят сувениры и подарки для гостей саммитов БРИКС и ШОС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

"Уникальные сувениры и подарки к саммитам ШОС и БРИКС обязательно будут. Скорее всего, сделаем ставку на продукцию уральских мастеров — не зря же изделия златоустовских оружейников и мастеров каслинского литья славятся по всему миру. А ведь это только самые известные из наших областных брендов", — сказал Дубровский.

По его словам, кроме того, регион, может быть, что-то предложит сделать к саммитам и местным птицефабрикам. Он уточнил, что мясо птицы — продукт универсальный, без национальных и конфессиональных ограничений и прямых запретов.

В Челябинской области в городе Златоуст в начале XIX века зародился русский народный художественный промысел — гравюра на стали. Златоустовские мастера изготавливают коллекционное оружие, в том числе кинжалы, кортики, сабли, посуду, церковную утварь, элементы интерьера, сувениры, скульптуры.

Также известно в России каслинское литье. Каслинский завод архитектурно-художественного литья изготавливает фонари, уличную мебель, статуи, памятники, бюсты, а также художественное литье (этажерки, вазы, светильники, шкатулки, письменные приборы, статуэтки, герои сказок и мифов).