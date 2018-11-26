Карачаево-Черкесия вошла в пятерку самых трезвых регионов России

ЧЕРКЕССК, 26 ноя — РИА Новости. Карачаево-Черкесия согласно национальному рейтингу трезвости субъектов Российской Федерации вошла в пятерку самых трезвых регионов страны, сообщает в понедельник пресс-служба главы республики.

При составлении рейтинга его авторы используют шесть критериев, главные из которых — число умерших от отравления алкоголем, количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, и количество правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции.

"Трезвая Россия" активно участвует в популяризации спорта и физической культуры в КЧР. Так, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и руководитель проекта Султан Хамзаев подписали договор о развитии спортивной инфраструктуры шаговой доступности в регионе посредством установки уличных спортивных площадок во всех 12 районах и городах республики", — сообщает пресс-служба.

В трех парковых зонах республиканской столицы при поддержке "Трезвой России" уже открыты три уличные площадки для занятий спортом и физкультурой.

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