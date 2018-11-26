Хабаровский Минюст проверяет документы о пенсии экс-губернатора Шпорта

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя — РИА Новости. Минюст Хабаровского края проверяет законность назначения надбавки в 187 тысяч рублей к пенсии региональному депутату Татьяне Мовчан, также будет проверена подлинность документов о якобы крупной пенсии экс-губернатора края Вячеслава Шпорта, сообщил РИА Новости представитель правительства края.

Ранее появилась информация, что Шпорт в сентябре утвердил возможность получать пенсию в размере почти 2 миллиона рублей, а депутату думы Хабаровского края Татьяне Мовчан назначена надбавка к пенсии в 187 тысяч рублей.

"Минюст региона проводит проверку по надбавке к пенсии Мовчан. По Шпорту — появились документы, сейчас уточняется, насколько они достоверны и имеют ли юридическую силу. После этого будет решаться вопрос о проверке", — сказал собеседник.

Он не исключил, что данные распоряжения могут быть законными.

Как сообщили РИА Новости спикер краевой думы Сергей Луговской о ситуации с Мовчан, депутаты могут работать в думе на не освобожденной основе — без оплаты, а получают пенсию или зарплату по основному месту работы. "Татьяна Николаевна (Мовчан) еще в феврале собиралась на пенсию. Она ушла на пенсию и сейчас работает на не освобожденной основе. В этом конкретном случае она получает пенсию и доплату к пенсии. Все выплаты ей назначены законно, в соответствии с краевыми и федеральными законами", — отметил Луговской.

Он уточнил, что все краевые законы, которые принимала и принимает дума, изучает прокуратура и дает заключение о том, соответствуют ли они федеральному законодательству. По мнению председателя думы, отмена распоряжения о назначении доплаты, принятого в соответствии с краевым законодательством, будет незаконной.

Экс-губернатор Вячеслав Шпорт покинул пост главы региона по итогам выборов в сентябре 2018 года. Во втором туре выборов, которые прошли 23 сентября, его соперник либерал-демократ Сергей Фургал получил почти 70% голосов избирателей, единоросс Шпорт- около 28%. Инаугурация Фургала состоялась 28 сентября.