Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Всероссийская горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, организованная Роспотребнадзором, будет работать с 26 ноября по 8 декабря, сообщается на сайте ведомства.

"В этом году Роспотребнадзором в рамках акции СТОПВИЧ/СПИД с 26 ноября по 8 декабря организована Всероссийская горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции", — говорится в сообщении.

Указывается, что специалисты-эпидемиологи по номерам горячих линий проконсультируют обратившихся по вопросам профилактики этого заболевания, безопасного поведения, эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в регионе. Также специалисты ответят на вопросы о бесплатном анонимном тестировании.

Узнать о времени работы и контактах "горячих линий" можно на официальных сайтах управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ.

В этом году к акции СТОПВИЧ/СПИД присоединится Центр молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, добавляется в сообщении.

С 1 по 3 декабря 2018 года любой человек сможет узнать свой ВИЧ-статус, сдав бесплатный анализ. Акция действует во всех медицинских офисах CMD и 80 медицинских учреждениях партнеров Центра молекулярной диагностики по всей России по промокоду #СТОПВИЧСПИД.