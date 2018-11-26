Роскомнадзор в понедельник определит судьбу штрафа для Google

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор планирует в понедельник составить протокол об административном правонарушении в отношении Google и отправить его в суд, который решит вопрос о назначении штрафа для американской компании, которая, однако, может избежать этого штрафа, как заявлял ранее замглавы ведомства Вадим Субботин.

С 1 октября в силу вступил закон, обязывающий поисковики в РФ подключаться к единому реестру запрещенной информации и фильтровать поисковую выдачу от сайтов, находящихся в этом реестре. Google не подключился к реестру, и, как сообщал Роскомнадзор, компании может грозить штраф в 500-700 тысяч рублей. Служба пригласила компанию на составление протокола об административном правонарушении, которое назначено на 26 ноября. Далее протокол направляется в суд.

Между тем, стороны 14 ноября уже провели переговоры об исполнении компанией российского законодательства. Субботин по итогам переговоров заявил, что Google выразил желание соблюдать российское законодательство. По его словам, компании для подключения к реестру нужно решить ряд технических нюансов.

Он также отметил, что Роскомнадзор после встречи ждет от Google конкретных предложений по поводу соблюдения соответствующего закона, и не исключил, что компания может избежать штрафа, "представив аргументы" на составлении протокола 26 ноября.

В пресс-службе Роскомнадзора РИА Новости не сообщили, будет ли представитель Google присутствовать на составлении протокола. "Протокол может быть подписан и без участия компании", — сказал представитель ведомства. В пресс-службе Google на запрос РИА Новости не ответили.