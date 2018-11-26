Роскомнадзор в понедельник определит судьбу штрафа для Google

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор планирует в понедельник составить протокол об административном правонарушении в отношении Google и отправить его в суд, который решит вопрос о назначении штрафа для американской компании, которая, однако, может избежать этого штрафа, как заявлял ранее замглавы ведомства Вадим Субботин.
Между тем, стороны 14 ноября уже провели переговоры об исполнении компанией российского законодательства. Субботин по итогам переговоров заявил, что Google выразил желание соблюдать российское законодательство. По его словам, компании для подключения к реестру нужно решить ряд технических нюансов.
В пресс-службе Роскомнадзора РИА Новости не сообщили, будет ли представитель Google присутствовать на составлении протокола. "Протокол может быть подписан и без участия компании", — сказал представитель ведомства. В пресс-службе Google на запрос РИА Новости не ответили.