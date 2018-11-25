Кант утратил лидерство в голосовании на название аэропорта Калининграда

КАЛИНИНГРАД, 25 ноя — РИА Новости. Число проголосовавших за присвоение калининградскому аэропорту имени императрицы Елизаветы Петровны почти на тысячу больше, чем за философа, родоначальника немецкой классической философии Иммануила Канта.

Имена выдающихся соотечественников присвоят аэропортам более 40 городов страны. В ходе первого этапа, по результатам публичных обсуждений Общественной палатой в каждом регионе был создан первичный список имен-претендентов для названия аэропортов. После этого жители городов-участников предлагали свои варианты и проходили соцопрос, по результатам которого был сформирован шорт-лист.

"За Елизавету Петровну проголосовали 33% или 22670 человек, за Иммануила Канта – 32%, 21691 человек", — говорится на сайте проекта "Великие имена России".

Прежде имя философа уверенно лидировало в голосовании. В шорт-листе претендентов на название аэропорта Калининграда также есть дважды Герой Советского Союза Александр Василевский и генерал армии, дважды Герой Советского Союза Иван Черняховский.

Дочь Петра Первого и его второй жены Екатерины Первой Елизавета Петровна царствовала в 1741–1762 годы. В период ее правления Россия вступила в союз с Францией и Австрией, ей отошел Кенигсберг (ныне Калининград), население Восточной Пруссии, на части территории которой располагается современная Калининградская область, присягнуло на верность русской императрице.

Философ и ученый Иммануил Кант родился в 1724 году в Кенигсберге, где прожил всю свою жизнь. Во время Семилетней войны — с 1758 по 1762 годы Кенигсберг находился под юрисдикцией российского правительства, став центром образованного генерал-губернаторства Восточная Пруссия. Жители города (в том числе и Кант) присягнули на верность императрице Елизавете. После заключения Петербургского мирного договора в 1762 году российский император Петр III вернул Кенигсберг Пруссии.

Финальное голосование общенационального конкурса началось 12 ноября и завершится 30 ноября. Каждый участник конкурса может выбрать только одно имя и только один аэропорт для голосования. Причем из любого города России можно проголосовать за любой аэропорт. Результаты голосования будут объявлены 5 декабря.