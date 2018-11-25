МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Александр Чернышев. Пятнадцать лет скрывать кончину матери, подделывать подписи или вовсе не хоронить умерших родственников — люди порой идут на крайне циничные поступки для того, чтобы годами получать чужую пенсию. Наиболее резонансные случаи — в подборке РИА Новости.

Смерть — вовсе не повод не получать пенсию. По всей видимости, такой логикой руководствовался житель Тульской области, скрывший кончину матери. Как теперь выяснили сотрудники правоохранительных органов, женщина умерла еще в 2001 году. Сын вывез ее тело за границу и похоронил на территории другого государства.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 — "Мошенничество", возбуждено в ноябре 2018-го. Детали пока не раскрываются, поэтому остается непонятным, как подозреваемому удалось вывезти покойницу в другую страну. "Человека, попавшегося с таким "грузом" без свидетельства о смерти, сразу передают правоохранительным органам. То же касается и захоронения. Получается, он либо подделал документы, либо перевозил тело через границы секретно, скорее всего на автомобиле — машины проходят менее тщательный контроль", — рассуждает адвокат Антон Пуляев.

Доверенность на пенсию, по всей видимости, мошенник также регулярно подделывал. Впрочем, случай этот хоть и редкий, но не единичный.

Труп высох и превратился в мумию

Жительница поселка Талая Магаданской области не прятала тело умершей матери. В октябре 2017-го покойную обнаружили ремонтники. "Бригада пришла устранять засор канализации. Ситуация была аварийная, поэтому ремонтники сломали дверь квартиры, в которой требовалось провести работы, и вошли. В одной из комнат на кровати под одеялом лежала мертвая женщина. Из-за хорошей проветриваемости помещения и невысоких температур она высохла и превратилась в мумию: запаха почти не было. К тому же весь поселок знал, что она больна и не выходит из дома. За продуктами и пенсией ходила дочь, поэтому тревогу никто не поднимал", — рассказывает корреспонденту РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК по Магаданской области Андрей Макаров.

Ремонтники доложили о находке — началась проверка по факту убийства. Экспертиза показала, что пожилая женщина умерла естественной смертью. Дочь в правоохранительные органы и социальные службы сообщать не стала. Иногда даже наведывалась в квартиру — она живет в соседнем подъезде. И в течение полутора лет получала за покойную пенсию по ранее оформленной доверенности в почтовом отделении поселка: всего более 467 тысяч рублей. "Видимо, посчитала, что мама бы не возражала. Село небольшое, зарплаты санитарки в местном санатории едва хватало, чтобы содержать себя и сына-подростка, — вот и пошла на преступление", — поясняет Макаров и просит не делать из мошенницы монстра.

Женщина раскаялась, полностью признала вину. Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года. Приговор вступил в силу в марте этого года.

"Подставные мамы"

Некоторые и вовсе не дожидаются смерти родных. "Галина Никулина в силу возраста и развившихся заболеваний потеряла зрение и ориентацию в пространстве. Она находилась в беспомощном состоянии, была неспособна проявлять заботу о себе и принимать меры к самосохранению. Реализуя преступный план, ее дочь Светлана Никулина осенью 2001 года с помощью неустановленных лиц погрузила мать в кузов грузового автомобиля, а затем увезла ее на городскую свалку, где и оставила", — так описаны действия мошенницы в приговоре Курчатовского районного суда Челябинска.

Как следует из приговора, Светлана упросила нескольких пожилых женщин, видимо, за определенное вознаграждение, исполнять роль Галины Никулиной при оформлении доверенностей на пенсию. Текст писала сама, а "подставные матери" — родительница соседа, школьная уборщица — только ставили "закорючку". Таким образом она успешно получала выплаты, каждые три года подделывая документы.

В общей сложности к 2016 году Светлана "заработала" более полумиллиона рублей. Когда в Пенсионный фонд Курчатовского района Челябинска поступило заявление о пропаже Галины Никулиной, выплаты приостановились. Вскоре ситуацией заинтересовались правоохранительные органы — и вскрылись шокирующие подробности.

Из показаний Светланы становится понятно: добрых чувств к родительнице она не испытывала. Мать бросила ее в детстве: Галину Никулину лишили родительских прав, а девочка до девяти лет находилась на попечении бабушки, потом попала в интернат. Позже вышла замуж, родила ребенка. Какое-то время позволяла матери жить в квартире, доставшейся после переселения из аварийного жилья. Но, по словам Светланы, та часто пропадала: сожительствовала с разными мужчинами, злоупотребляла алкоголем.

Вину мошенница не признала и утверждала, что каждый раз оформляла доверенность вместе с матерью. Уверяла, что в последний раз видела ее в 2013 году — пьяную и опустившуюся. И на свалку якобы не отвозила.

Однако свидетели говорят иное: несколько человек заметили, как двое мужчин сажали пожилую женщину в "Газель". Одна соседка на своем авто двигалась за грузовиком и видела, что он заехал за шлагбаум городской свалки. Она сообщила об этом в полицию, но никто никуда ее не вызывал. Еще несколько человек слышали признание в содеянном от самой Светланы Никулиной. Кроме того, по словам соседей, Светлана часто избивала мать и постоянно с ней конфликтовала, выгоняла из дома. "Подставные матери" сознались, что пошли на поводу у Светланы, а экспертиза почерка это подтвердила.

В итоге Светлану Никулину признали виновной по статье 159.2 — "Мошенничество при получении выплат в крупном размере". Ей присудили четыре года колонии-поселения и штраф 50 тысяч рублей. По статье 125 — "Оставление в опасности" — она была освобождена от наказания по сроку давности.

Как сообщили РИА Новости в Курчатовском районном суде, обе стороны попытались обжаловать приговор в вышестоящей инстанции, но решение осталось без изменений и вступило в силу 31 июля этого года.

Юристы напоминают: сообщить о факте смерти — обязанность. "Впрочем, ответственность за невыполнение не предусмотрена. Однако если человек умалчивает намеренно ради пенсии покойника, он попадает под статью 159.2 — "Мошенничество при получении выплат", предусматривающую штраф до ста двадцати тысяч рублей, обязательные исправительные работы либо ограничение свободы на срок до двух лет. В крупном размере — до шести лет", — объясняет адвокат Тимур Хутов.

По словам его коллеги Андрея Андреева, такие преступления иногда встречаются в юридической практике. "Мошенничество с соцвыплатами наиболее распространено в небольших удаленных населенных пунктах — все друг друга знают и к проверке документов относятся менее тщательно. Подделать доверенность не так уж сложно, хотя экспертиза обнаружит фальшивку. Поэтому подобные случаи должны внимательно отслеживать правоохранительные и ответственные органы: больше общаться с пенсионерами, опрашивать соседей и быть в курсе состояния здоровья пожилых людей", — считает адвокат.

Однако в одном из московских центров социального обслуживания нам сообщили, что прикрепленный соцработник дважды в неделю навещает лишь тех пожилых граждан, которые сами обратились за помощью и встали на надомное обслуживание. Остальные не контролируются.

Свои механизмы учета у Пенсионного фонда России (ПФР). Доставку пенсий и соцвыплат осуществляют различные организации, включая почтовые отделения и банки. Ведомство обменивается с ними информацией, чтобы "держать руку на пульсе". "Когда выплаты идут по доверенности, пенсионер в любом случае должен хотя бы раз в год получить их лично. Если этого не происходит, Пенсионный фонд приостанавливает выплаты. До 2015 года этот вопрос был в ведении доставочных организаций, теперь занимаемся им сами. Если у пенсионера сложности с личной явкой, к нему выезжают специалисты мобильной клиентской службы", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе ПФР.

Кроме того, поквартирный обход входит в обязанности полиции. "Участковый обязан знать каждого на своей территории: это порядка пяти-семи тысяч человек. Навестить всех за год — неплохой результат. Когда я работал, вечером поднимался на последний этаж дома и начинал спускаться вниз. Проверял каждую квартиру, вносил информацию в специальную тетрадь. Если жильцов нет, следует обратиться к соседям, узнать, давно ли их не видели. При необходимости разыскать родственников и узнать подробности у них. Бывало, через закрытую дверь чувствовался трупный запах — тогда квартиру вскрывали. Впрочем, "мумии", пролежавшие несколько месяцев, не пахнут", — рассказал РИА Новости бывший участковый Павел Арапов.