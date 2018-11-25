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Общество

Как мошенники присваивают пенсию мертвых родственников

(обновлено: 08:02 25.11.2018)
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© Depositphotos / Mars58ПенсияПенсия
© Depositphotos / Mars58

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Александр Чернышев. Пятнадцать лет скрывать кончину матери, подделывать подписи или вовсе не хоронить умерших родственников — люди порой идут на крайне циничные поступки для того, чтобы годами получать чужую пенсию. Наиболее резонансные случаи — в подборке РИА Новости.

Покойную мать вывез на машине за границу
Житель дома-интерната для престарелых. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Смерть — вовсе не повод не получать пенсию. По всей видимости, такой логикой руководствовался житель Тульской области, скрывший кончину матери. Как теперь выяснили сотрудники правоохранительных органов, женщина умерла еще в 2001 году. Сын вывез ее тело за границу и похоронил на территории другого государства.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 — "Мошенничество", возбуждено в ноябре 2018-го. Детали пока не раскрываются, поэтому остается непонятным, как подозреваемому удалось вывезти покойницу в другую страну. "Человека, попавшегося с таким "грузом" без свидетельства о смерти, сразу передают правоохранительным органам. То же касается и захоронения. Получается, он либо подделал документы, либо перевозил тело через границы секретно, скорее всего на автомобиле — машины проходят менее тщательный контроль", — рассуждает адвокат Антон Пуляев.

Доверенность на пенсию, по всей видимости, мошенник также регулярно подделывал. Впрочем, случай этот хоть и редкий, но не единичный.

Труп высох и превратился в мумию

Жительница поселка Талая Магаданской области не прятала тело умершей матери. В октябре 2017-го покойную обнаружили ремонтники. "Бригада пришла устранять засор канализации. Ситуация была аварийная, поэтому ремонтники сломали дверь квартиры, в которой требовалось провести работы, и вошли. В одной из комнат на кровати под одеялом лежала мертвая женщина. Из-за хорошей проветриваемости помещения и невысоких температур она высохла и превратилась в мумию: запаха почти не было. К тому же весь поселок знал, что она больна и не выходит из дома. За продуктами и пенсией ходила дочь, поэтому тревогу никто не поднимал", — рассказывает корреспонденту РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК по Магаданской области Андрей Макаров.

Девушка на лоджии новой квартиры
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ремонтники доложили о находке — началась проверка по факту убийства. Экспертиза показала, что пожилая женщина умерла естественной смертью. Дочь в правоохранительные органы и социальные службы сообщать не стала. Иногда даже наведывалась в квартиру — она живет в соседнем подъезде. И в течение полутора лет получала за покойную пенсию по ранее оформленной доверенности в почтовом отделении поселка: всего более 467 тысяч рублей. "Видимо, посчитала, что мама бы не возражала. Село небольшое, зарплаты санитарки в местном санатории едва хватало, чтобы содержать себя и сына-подростка, — вот и пошла на преступление", — поясняет Макаров и просит не делать из мошенницы монстра.

Женщина раскаялась, полностью признала вину. Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года. Приговор вступил в силу в марте этого года.

"Подставные мамы"

Некоторые и вовсе не дожидаются смерти родных. "Галина Никулина в силу возраста и развившихся заболеваний потеряла зрение и ориентацию в пространстве. Она находилась в беспомощном состоянии, была неспособна проявлять заботу о себе и принимать меры к самосохранению. Реализуя преступный план, ее дочь Светлана Никулина осенью 2001 года с помощью неустановленных лиц погрузила мать в кузов грузового автомобиля, а затем увезла ее на городскую свалку, где и оставила", — так описаны действия мошенницы в приговоре Курчатовского районного суда Челябинска.

© Фото : Курчатовский районный суд города ЧелябинскКурчатовский районный суд города Челябинск
© Фото : Курчатовский районный суд города Челябинск
Курчатовский районный суд города Челябинск

Как следует из приговора, Светлана упросила нескольких пожилых женщин, видимо, за определенное вознаграждение, исполнять роль Галины Никулиной при оформлении доверенностей на пенсию. Текст писала сама, а "подставные матери" — родительница соседа, школьная уборщица — только ставили "закорючку". Таким образом она успешно получала выплаты, каждые три года подделывая документы.

В общей сложности к 2016 году Светлана "заработала" более полумиллиона рублей. Когда в Пенсионный фонд Курчатовского района Челябинска поступило заявление о пропаже Галины Никулиной, выплаты приостановились. Вскоре ситуацией заинтересовались правоохранительные органы — и вскрылись шокирующие подробности.

Сельское кладбище. Архивное фото
© РИА Новости / Фред Гринберг
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Из показаний Светланы становится понятно: добрых чувств к родительнице она не испытывала. Мать бросила ее в детстве: Галину Никулину лишили родительских прав, а девочка до девяти лет находилась на попечении бабушки, потом попала в интернат. Позже вышла замуж, родила ребенка. Какое-то время позволяла матери жить в квартире, доставшейся после переселения из аварийного жилья. Но, по словам Светланы, та часто пропадала: сожительствовала с разными мужчинами, злоупотребляла алкоголем.

Вину мошенница не признала и утверждала, что каждый раз оформляла доверенность вместе с матерью. Уверяла, что в последний раз видела ее в 2013 году — пьяную и опустившуюся. И на свалку якобы не отвозила.

Однако свидетели говорят иное: несколько человек заметили, как двое мужчин сажали пожилую женщину в "Газель". Одна соседка на своем авто двигалась за грузовиком и видела, что он заехал за шлагбаум городской свалки. Она сообщила об этом в полицию, но никто никуда ее не вызывал. Еще несколько человек слышали признание в содеянном от самой Светланы Никулиной. Кроме того, по словам соседей, Светлана часто избивала мать и постоянно с ней конфликтовала, выгоняла из дома. "Подставные матери" сознались, что пошли на поводу у Светланы, а экспертиза почерка это подтвердила.

В итоге Светлану Никулину признали виновной  по статье 159.2 — "Мошенничество при получении выплат в крупном размере". Ей присудили четыре года колонии-поселения и штраф 50 тысяч рублей. По статье 125 — "Оставление в опасности" — она была освобождена от наказания по сроку давности.

Как сообщили РИА Новости в Курчатовском районном суде, обе стороны попытались обжаловать приговор в вышестоящей инстанции, но решение осталось без изменений и вступило в силу 31 июля этого года.

Доверяй, но проверяй
Руки пожилой женщины
© Depositphotos / ftelkov
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Юристы напоминают: сообщить о факте смерти — обязанность. "Впрочем, ответственность за невыполнение не предусмотрена. Однако если человек умалчивает намеренно ради пенсии покойника, он попадает под статью 159.2 — "Мошенничество при получении выплат", предусматривающую штраф до ста двадцати тысяч рублей, обязательные исправительные работы либо ограничение свободы на срок до двух лет. В крупном размере — до шести лет", — объясняет адвокат Тимур Хутов.

По словам его коллеги Андрея Андреева, такие преступления иногда встречаются в юридической практике. "Мошенничество с соцвыплатами наиболее распространено в небольших удаленных населенных пунктах — все друг друга знают и к проверке документов относятся менее тщательно. Подделать доверенность не так уж сложно, хотя экспертиза обнаружит фальшивку. Поэтому подобные случаи должны внимательно отслеживать правоохранительные и ответственные органы: больше общаться с пенсионерами, опрашивать соседей и быть в курсе состояния здоровья пожилых людей", — считает адвокат.

Однако в одном из московских центров социального обслуживания нам сообщили, что прикрепленный соцработник дважды в неделю навещает лишь тех пожилых граждан, которые сами обратились за помощью и встали на надомное обслуживание. Остальные не контролируются.

Мужчина, поступивший в приемный покой Чебаркуля
© Фото : предоставлено Ольгой Мамоновой
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Свои механизмы учета у Пенсионного фонда России (ПФР). Доставку пенсий и соцвыплат осуществляют различные организации, включая почтовые отделения и банки. Ведомство обменивается с ними информацией, чтобы "держать руку на пульсе". "Когда выплаты идут по доверенности, пенсионер в любом случае должен хотя бы раз в год получить их лично. Если этого не происходит, Пенсионный фонд приостанавливает выплаты. До 2015 года этот вопрос был в ведении доставочных организаций, теперь занимаемся им сами. Если у пенсионера сложности с личной явкой, к нему выезжают специалисты мобильной клиентской службы", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе ПФР.

Кроме того, поквартирный обход входит в обязанности полиции. "Участковый обязан знать каждого на своей территории: это порядка пяти-семи тысяч человек. Навестить всех за год — неплохой результат. Когда я работал, вечером поднимался на последний этаж дома и начинал спускаться вниз. Проверял каждую квартиру, вносил информацию в специальную тетрадь. Если жильцов нет, следует обратиться к соседям, узнать, давно ли их не видели. При необходимости разыскать родственников и узнать подробности у них. Бывало, через закрытую дверь чувствовался трупный запах — тогда квартиру вскрывали. Впрочем, "мумии", пролежавшие несколько месяцев, не пахнут", — рассказал РИА Новости бывший участковый Павел Арапов.

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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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bernard.girard
Типичная Россия.
08:42
25.11.2018
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Сергей С.
А потом на основе некорректных данных принимают решение о повышении пенсионного возраста...
08:29
25.11.2018
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