Коды российских аэропортов после присвоения новых имен не изменятся

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Коды российских аэропортов не изменятся после присвоения им дополнительных названий, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского "Домодедово".

Каждый аэропорт имеет трехбуквенный международный код, например DME у "Домодедово", SVO у "Шереметьево" или ROV у ростовского аэропорта "Платов". Более 40 российским аэропортам в рамках проекта "Великие имена России" предполагается присвоить новые официальные наименования — в честь великих соотечественников.

"В рамках инициативы по присвоению аэропортам имен выдающих соотечественников внесение изменений в код, который определяет Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА), не предусмотрено", — заявили в "Домодедово".