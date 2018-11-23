Саратовский депутат сбросил более семи килограммов на "министерской диете"

САМАРА, 23 ноя — РИА Новости. Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко рассказал, что похудел более чем на семь килограммов во время эксперимента, в рамках которого питался в течение месяца на 3,5 тысячи рублей после спора о "макарошках" с экс-министром труда, занятости и миграции региона Натальей Соколовой.

В середине октября на YouTube появилось видео спора министра Соколовой и депутата Бондаренко о сумме, необходимой для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей" и "макарошки стоят всегда одинаково". Соколову после этого отправили в отставку, а Бондаренко 24 октября начал эксперимент, в рамках которого решил прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц, 22 ноября у него был последний день "министерской диеты".

"Сегодня у меня было контрольное взвешивание, весы показали мне цифру в 87,1 килограмма против 94,5 килограмма, которые были изначально. То есть во время эксперимента я похудел более чем на семь килограммов, что является, конечно, ненормальным для меня состоянием", — рассказал РИА Новости Бондаренко.

Он добавил, что большую часть веса во время "диеты" он потерял за счет сжигания мышечной массы.

"Врачи не рекомендовали мне заниматься спортом во время эксперимента, я прислушался к мнению специалистов. Мнение было однозначное: занятия спортом приведут к ухудшению здоровья при таком питании", — сказал депутат.

Он также рассказал, что его первый завтрак после эксперимента состоял из омлета с овощами и мясом, но главное его отличие состояло в том, что размер блюда был в три раза больше, чем во время "диеты".

"Это позволило мне наконец-то наесться, так как на протяжении всего эксперимента меня не покидало чувство голода, что отражалось на моем психологическом самочувствии. Я постоянно чувствовал слабость, рассеянность, раздраженность", — уточнил Бондаренко.