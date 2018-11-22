Социологи выяснили, какие соцсети и мессенджеры предпочитают россияне

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Россияне чаще всего пользуются социальной сетью "ВКонтакте" и мессенджером WhatsApp, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".

Участники опроса могли назвать любое количество используемых соцсетей и мессенджеров.

Отвечая на вопрос "Какими социальными сетями вам приходилось пользоваться за последние два-три месяца?", респонденты назвали "Вконтакте" (41%), "Одноклассники" (33%), Instagram (21%), Facebооk (10%), Мой мир на Mail.ru (5%) и Twitter (4%). При этом 37% россиян заявили, что не пользуются соцсетями.

Среди мессенджеров, которыми опрошенные россияне пользуются чаще всего, были названы WhatsApp (44%), Viber (26%), Skype (15%), Telegram (8%), Messenger от Facebook (3%), ICQ (1%). О том, что не пользуются мессенджерами, заявили 42% россиян.

Опрос "ФОМнибус" проводился в рамках заказа Фонда "Общественное мнение" 30 сентября в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.