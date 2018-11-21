В конкурсе "Воспитатель года России – 2018" победила педагог из Подмосковья

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Победителем профессионального конкурса "Воспитатель года России — 2018" стала Анастасия Шлемко из Подмосковья, сообщили в пресс-службе министерства просвещения России.

В этом году заключительный этап IX Всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель года России" проходил в Орле 17-21 ноября, на родине победителя конкурса прошлого года, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что в конкурсе приняли участие представители дошкольного образования из 73 субъектов Российской Федерации, в их числе: 54 воспитателя, 3 старших воспитателя, 4 музыкальных руководителя, 2 педагога-психолога, 5 инструкторов по физической культуре, 5 учителей-логопедов дошкольных образовательных организаций.

"Двадцать первого ноября в Орле завершился IX Всероссийский профессиональный конкурс "Воспитатель года России — 2018". Его победителем стала Анастасия Ивановна Шлемко, воспитатель детского сада № 52 "Котёнок" Московской области", — говорится в сообщении.

Девятнадцатого ноября в Орле были объявлены 15 лауреатов конкурса, которыми стали Любовь Бельтикова, Татьяна Беляева, Диана Бондарева, Ильмира Гудова, Инна Ефимова, Ольга Каурина, Ирина Кучмина, Любовь Макеева, Елена Махринская, Наталья Миргородская, Надежда Проневская, Василиса Прудникова, Светлана Рыжанкова, Анастасия Шлемко, Мария Слободская.

Конкурс проводится ежегодно и состоит из двух этапов – регионального и всероссийского. В нем принимают участие педагоги дошкольных образовательных организаций.

Цели конкурса: профессиональное и личностное развитие педагогов, работающих в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования; выявление и поддержка наиболее талантливых педагогов, распространение их лучших практик на всей территории Российской Федерации; привлечение внимания органов государственной власти и органов местного самоуправления, широкой научной и педагогической общественности, средств массовой информации к важности решения проблем дошкольного образования.