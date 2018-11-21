РАНХиГС: доходов пятой части россиян хватает только на базовые продукты

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Доходы 22% россиян позволяют приобретать только базовые продукты питания, тогда как в зоне потребительского комфорта находятся 28,3% населения, вместе с тем доля ожидающих улучшения материального положения превышает долю ожидающих его ухудшения, говорится в ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения, подготовленном Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Эксперты по итогам опроса разделили население на четыре группы по критерию потребительского благополучия. В "зону бедности" попали 22% респондентов. Как указывается в исследовании, это "группа респондентов, доходы которых не позволяют приобретать более чем необходимый набор базовых продуктов питания". В "зоне потребительского комфорта" — 28,3% россиян, у которых "имеется возможность приобретения товаров длительного пользования и не предполагается снижения уровня жизни".

"Зона потребительского риска" (35,6% населения) характеризуется тем, что текущие доходы позволяют обеспечить нормальное питание и комплекты повседневной одежды, но покупка предметов длительного пользования вызывает крайние сложности. Перспективы повышения материального статуса при этом отсутствуют.

Попадание в "зону возможных изменений" (14,1% населения) означает, что текущие доходы позволяют обеспечить нормальное питание и комплекты повседневной одежды. При этом либо покупка предметов длительного пользования в настоящее время вызывает сложности, но респонденты ожидают повышения уровня материальной обеспеченности, либо сейчас возможность приобретения товаров длительного пользования есть, но предполагается снижение материального статуса в ближайшем будущем.

"С 2017 года в массовом сознании расширяется восприятие макроэкономической ситуации как стабильной, значимо возрастает доля респондентов, не опасающихся неблагоприятных воздействий со стороны внешней среды на личное благополучие. На текущий момент персональные финансовые ожидания существенно поляризуются, причем доля ожидающих улучшения материального положения превышает долю ожидающих его ухудшения", — отмечается в исследовании. Улучшения материальной обеспеченности ожидают 26,5% респондентов, ухудшения — 19,1%.

Представленные в аналитическом материале данные по потребительскому поведению основаны на мониторинговом обследовании населения, проводимом Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. В течение каждого года, по репрезентативной для взрослого населения России сопоставимой выборке, методом личного анкетного интервью проводятся по 8 волн социологического опроса. Объем выборки — 1600 респондентов в каждой волне.