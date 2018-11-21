В Москве и области в четверг объявили "желтый" уровень погодной опасности

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Гидрометцентр объявил на четверг, 22 ноября, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра.

"Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в четверг ночью в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, возможен небольшой снег; ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, температура до —5 градусов. Днем в четверг ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег; ветер северо-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду; температура может опуститься до —1 градуса.