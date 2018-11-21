Система "ЭРА-ГЛОНАСС" с начала года помогла спасти 660 жизней

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Благодаря внедрению системы "ЭРА-ГЛОНАСС" удалось снизить смертность при ДТП на 14%, сообщил, выступая на конгрессе "ЭРА-ГЛОНАСС", заместитель генерального директора по развитию бизнеса АО "ГЛОНАСС" Илья Аксельрод.

С начала этого года все продаваемые в России автомобили оснащаются системой "ЭРА-ГЛОНАСС", которая позволяет отследить положение автомобиля и в случае необходимости срочно направить к нему помощь.

"Количество жертв на одну аварию снизилось на 14%", — сказал он.

Согласно представленной им презентации, благодаря работе "ЭРА-ГЛОНАСС" удалось на сегодняшний день спасти жизни 660 человек.

До конца года, по представленным им данным, к системе будет подключено 3 миллиона автомобилей.